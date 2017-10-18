NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, sezonu yenilgiyle açtı

NBA’in açılış gecesinde Houston Rockets’ı ağırlayan son şampiyon Golden State Warriors, 122-121 mağlup oldu.

Son şampiyon, baştan sona önde götürdüğü maçı Rockets’ın son anlardaki serisiyle 122-121 kaybederken ev sahibi takımda Kevin Durant’ın son saniye basketi monitörden izlendikten sonra geçersiz sayıldı.

Maçın ilk çeyreği yüksek tempoda başlarken, bu çeyrekte toplamda 69 sayı çıktı ve Warriors çeyreği 35-34 önde kapattı.

İkinci çeyrekte daha çok etkili olmaya başlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına giderken avantajı eline aldı ve devreyi 71-62 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte kontrolü elinden bırakmayan Warriors, rakibinin yaklaşmasına izin vermedi ve son çeyreğe 101-88’lik skorla girdi. Son çeyreğe hızlı başlayan Rockets 1 dakika içinde yakaladığı seri ile farkı eritti ve 104-101’le farkı 3’e kadar indirdi.

Bitime 44 saniye 121-119 olan skor PJ Tucker’ın 2 serbest atışı ile 122-121 öne geçti. Kevin Durant’ın şutu son saniyede çemberden geçse de süre bitimi gerekçesi ile geçersiz sayıldı ve konuk ekip karşılaşmadan 1 sayı farkla 122-121 galip ayrıldı.

Rockets‘ta James Harden 27 sayı, 10 asist, 6 ribaunt ile maçın en skorer oyuncusu olurken, maçı kazandıran sayıları getiren PJ Tucker 20 sayı, 6 ribaunt ile galibiyete katkı sağladı.

Warriors tarafında ise, Stephen Curry 22 sayı, 4 asist, 5 ribaunt yaparak takımın en skorer oyuncusu oldu. Kevin Durant 20 sayı, 7 asist, 5 ribaunt’u ve Nick Young’ın 23 sayı'lık katkısı galibiyet için yeterli olmadı.