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Spor

NBA'de sezonun en değerli oyuncusu Stephen Curry

Sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazanan Stephen Curry, bu ödülü üst üste kazanan 11. isim oldu

11 Mayıs 2016 02:23

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ın süper starı Stephen Curry, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

24 galibiyetle "sezona en iyi başlayan" ve 73 galibiyetle "bir sezonda en fazla maç kazanan" takım unvanlarını ele geçiren Warriors'ın 28 yaşındaki oyun kurucusu Stephen Curry, MVP ödülüne ilk kez oy birliğiyle layık görülen oyuncu oldu.

Geçen yıldan sonra bir kez daha normal sezonun MVP'si olmayı başaran Curry, Kerim Abdülcabbar, Bill Russell, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Tim Duncan, Steve Nash ve LeBron James'ten sonra ödülü peş peşe 2. kez kazanan 11. isim oldu.

Spor yazarları arasında yapılan oylamada Curry'yi, San Antonio Spurs takımından Kawhi Leonard ve Cleveland Cavaliers takımından LeBron James izledi.

 

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