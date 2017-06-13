NBA'de şampiyon Golden State Warriors

Amerikan basketbol ligi NBA'de Golden State Warriors son üç yılda ikinci şampiyonluğunu kazandı. Finalde Doğu Konferansı birincisi Cleveland Cavaliers'ı 129-120 yenerek seride durumu 4-1 yapan Batı temsilcisinin yıldızı 39 sayı üreten Kevin Durant oldu.

Kariyerindeki ilk şampiyonluk yüzüğünü takmak için geçen sezon sonunda Oklahoma City'den ayrılan Durant, hem bu amacına ulaştı hem de final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

NBA finallerinde Shaquille O'Neal'in 2000 yılındaki performansından sonra finallerde beş maç üst üste 30'un üzerinde sayı atmayı başaran ilk oyuncu olan 29 yaşındaki Durant, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İki gün boyunca uyuyamadım... Endişeli ve gergindim... Ama savaştık ve başardık. Şampiyonuz ve bunu kendi sahamızda kutluyoruz" dedi.

Lebron James tarihe geçti

Finalde kaybeden Cleveland Cavaliers'in 32 yaşındaki yıldızı Lebron James'in bu maçtaki 41 sayı, 13 ribaund ve sekiz asistlik performansı ise yeterli olmadı. NBA finallerinde triple-double ortalaması tutturan ilk oyuncu olarak tarihe geçen James, "Tüm maçlarda sahaya her şeyimi koydum. Kendi adıma, kafamı öne eğmemi gerektirecek bir neden yok" ifadesini kullandı.

Golden State'de Stephen Curry 34 sayı ve 10 asist, Andre Iguodala ise 20 sayıyla oynarken; Cleveland'da Kyrie Irving 26, J.R. Smith 25 sayı kaydetti.

Golden State, üç sezondur finalde karşılaştığı Cleveland'a karşı geçen yıl seride 3-1 öne geçmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamamıştı. Kulübün geçen yıl yaşadığı travmatik mağlubiyet konusunda konuşan Golden State koçu Steve Kerr, "Geçen sene kalbimiz kırıldı. Ama bu yıl bizim sıramızdı. Açıkçası çok mutluyuz" dedi.

Golden State, bir önceki sezon rakibini 4-2 geçerek, 40 yıl sonraki ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Golden State'in tarihinde beş şampiyonluğu bulunuyor.

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AFP, CÖ/BÖ