NBA’de şampiyon Golden State



Golden State Warriors, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinin altıncı maçında şampiyonluğunu ilan etti. Bu maç öncesi seride 3-2 önde olan Golden State, rakip sahadaki maçta parkeden 105-97 galip ayrıldı.

Warriors böylece NBA'de 1947, 1956 ve 1975'den sonra dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Batı Konferansı temsilcisi, 40 yıl sonra yeniden şampiyon oldu.

NBA'deki ilk koçluk yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Steve Kerr ekibini överek “Bu gençlerden oluşan inanılmaz bir grup” diye konuştu. Bir kez daha iyi bir oyun çıkararak galibiyette önemli rol oynayan Stephen Curry ise şampiyonluk için “Daha çok uzun süre hafızalarımızdan çıkmayacak” değerlendirmesini yaptı.

Andre Iguodala'nın 2015 NBA Final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmesi sürpriz oldu. 31 yaşındaki oyuncu final serisinin her maçında ilk beşte yer almadan bu onura layık bulunan ilk oyuncu oldu. İlk kez serinin dördüncü maçında ilk beşte parkede olan Iguodala çoğunlukla Cavaliers'ın süper yıldızı LebBron James'in markajıyla görevlendirilmişti.

LeBron James'in çabası yetmedi

Curry ve arkadaşları maça iyi başladı. Savunmasıyla ayakta kalan konuk takım ilk periyotta rakibine 13 sayı fark yaptı. Cavaliers süper yıldızı LeBron James önderliğinde maça asıldı ve ilk yarıda farkı 43-45'lik skorla 2 sayıya kadar indirmeyi başardı. Ancak bu skor Warriors'ı oyundan düşürmeye yetmedi. Maçı bırakmayan Golden State, son saniyelerde Iguodala ve Curry'in faullerden doğan serbest atışları sayı yapmasıyla parkeden 105-97 galip ayrıldı.

Warriors'ta 25'er sayıyla oynayan Stephen Curry ve Andre Iguodala galibiyetin mimarı olurken, Cavaliers adına 32 sayı, 18 ribaund ile oynayan LeBron James'in bu çabası galibiyete yetmedi. James maçın bitimine saniyeler kala Curry ve Kerr'i tebrik ederek centilmenlik örneği sergiledi.