NBA'de play-off heyecanı başladı

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Garnett, attığı dirsekle oyundan atıldı

Okur'un sakatlandığı maçta Utah, Denver'a 126-113 yenildi

Doğu Konferansı'nda, şampiyonluğun en büyük adaylarından Cleveland Cavaliers, sahasında ağırladığı Chicago Bulls'u 96-83 yenerek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.Evsahibi ekibin yıldız oyuncusu LeBron James, 24 sayı 6 ribaunt ve 5 asistlik performansına 4 de blok ekleyerek takımının galibiyetinde yine büyük rol oynadı. Cleveland'ın bir diğer yıldız oyuncusu Shaquille O'Neal ise 24 dakika 31 saniye aldığı maçı 12 sayı 5 ribaunt ile tamamladı. O'Neal, sakatlığı nedeniyle 25 Şubat'tan bu yana oynayamıyordu.Chicago'da ise Derrick Rose, 28 sayı 10 asist ile takımında göze çarpan isim oldu.Doğu Konferansı'nın bir diğer eşleşmesinde, Boston Celtics ile Miami Heat karşı karşıya geldi.Boston'daki TD Garden'da oynanan maçta evsahibi takım, sahadan 85-76 galip ayrılan taraf oldu. Boston'a karşı oynanan son 3 sezon maçında 33,7 sayı ortalaması tutturan Miami'nin yıldız oyuncusu Dwyane Wade, 26 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu.Boston, 44-41 yenik başladığı son çeyrekte üstün oyunuyla galip gelerek seride 1-0 öne geçmeyi başarırken, yıldız oyuncusu Kevin Garnett, rakip oyuncularla girdiği münakaşada dirseklerini kullanınca ikinci teknik faulünü aldı ve oyundan atıldı. 33 dakika 21 saniye süre oyunda kalan Garnett, 15 sayı 9 ribaunt ile oynadı.Batı Konferansı'nda Denver Nuggets'la eşleşen Utah Jazz, deplasmanda oynadığı maçı 126-113 kaybetti ve seride 1-0 yenik duruma düştü.Denver'ın yıldız oyuncusu Carmelo Anthony, 42 sayıyla play-off kariyer rekorunu kırarken, oyuna kenardan giren J.R. Smith, 20 sayı 6 ribauntla takımının galibiyetinde önemli rol üstlendi. Andrei Kirilenko'nun yokluğunu hisseden Utah Jazz, Mehmet Okur'un 2. çeyreğin başlarında sakatlanarak oyundan çıkmasıyla büyük bir yara daha aldı. İçeriye katettiği sırada ayağı kayarak düşen ve sol ayağındaki aşil tendonunda zedelenme olduğu belirtilen Okur, maçı 7 sayı 2 ribaunt ile tamamlamak zorunda kaldı.Okur, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''İçeri katettiğim sırada ayağım kaydı. Tüm ağırlığımın sola kaymasıyla birden acı hissettim. Bir şey patlamış gibi hissettim'' dedi.Bir diğer müsabaka, Doğu Konferansı'nda yen alan Atlanta Hawks ile Milwaukee Bucks arasında oynandı.Atlanta, sahasında oynanan maçı 102-92 yenerek seride 1-0 öne geçerken, sahanın en çok sayı atan ismi, bu yıl NBA'deki ilk sezonunu geçiren Milwaukee oyuncusu Brandon Jennings oldu. Jennings, maçı 34 sayı ile tamamlarken, Türk basketbolcu Ersin İlyasova 11 sayı 6 ribaunt ile oynadı.Atlanta'da ise en skorer isim 22 sayıyla Joe Johnson oldu. Mike Bibby, 19 sayıyla takımının galibiyetine katkıda bulundu.