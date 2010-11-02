T24 LogoT24 Logo
Spor

NBA'DE ÖMER AŞIK'TAN 6 SAYI ANKARA (A.A)

02 Kasım 2010 12:26

-NBA'DE ÖMER AŞIK'TAN 6 SAYI ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'un sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-98 yendiği maçta, milli basketbolcu Ömer Aşık 6 sayı kaydetti. Chicago'daki United Center'da 21 bini aşkın basketbolcunun izlediği karşılaşmada, ev sahibi takımda Luol Deng 40 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle maçın yıldızı oldu. Deng, kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Derrick Rose'un 16 sayı, 13 asist ve 5 ribauntla oynadığı maçta, Taj Gibson 12, Kyle Korver da 11 sayı üretti. 27 dakika kaldığı oyuna sonradan giren Ömer Aşık ise 6 sayı attı, 4'ü savunma olmak üzere 7 ribaunt aldı, 1 kez de asist yaptı. Blazers'da ise Lamarcus Aldridge'in 33, Brandon Roy'un 17, Armon Johnson'ın da 10 sayısı yenilginin önüne geçemedi. Ligin diğer maçlarında Sacramento Kings sahasında Toronto Raptors'ı 111-108 yendi, Los Angeles Clippers ise evinde San Antonio Spurs'a 97-88 yenildi. Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 7 maçla devam edilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24