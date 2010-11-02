-NBA'DE ÖMER AŞIK'TAN 6 SAYI ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'un sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-98 yendiği maçta, milli basketbolcu Ömer Aşık 6 sayı kaydetti. Chicago'daki United Center'da 21 bini aşkın basketbolcunun izlediği karşılaşmada, ev sahibi takımda Luol Deng 40 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle maçın yıldızı oldu. Deng, kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Derrick Rose'un 16 sayı, 13 asist ve 5 ribauntla oynadığı maçta, Taj Gibson 12, Kyle Korver da 11 sayı üretti. 27 dakika kaldığı oyuna sonradan giren Ömer Aşık ise 6 sayı attı, 4'ü savunma olmak üzere 7 ribaunt aldı, 1 kez de asist yaptı. Blazers'da ise Lamarcus Aldridge'in 33, Brandon Roy'un 17, Armon Johnson'ın da 10 sayısı yenilginin önüne geçemedi. Ligin diğer maçlarında Sacramento Kings sahasında Toronto Raptors'ı 111-108 yendi, Los Angeles Clippers ise evinde San Antonio Spurs'a 97-88 yenildi. Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 7 maçla devam edilecek.