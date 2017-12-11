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Spor

NBA'de Ömer Aşık ile Furkan Korkmaz karşı karşıya geldi

New Orleans sezonun 14. galibiyetini konuk ettiği Philadelphia 76ers karşısında aldı

11 Aralık 2017 20:58

NBA'de Ömer Aşık'ın forma giydiği New Orleans Pelicans, Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 131-124 yendi.

Ev sahibi Pelicans'ta 3 dakika süre alan Ömer Aşık 1 ribauntla oynadı. Furkan Korkmaz ise 19 dakika forma giydiği maçta 5 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

Pelicans'ta Jrue Holiday 34 sayı, Anthony Davis 29 sayı 8 ribaunt 5 blok, De Marcus Cousins 23 sayı 9 ribaunt ve Rajon Rondo 13 sayı 18 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta J.J. Redick'in 28 sayı, Ben Simmons'un 27 sayı ve 10 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.(Eurosport)

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