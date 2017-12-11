NBA'de Ömer Aşık ile Furkan Korkmaz karşı karşıya geldi

NBA'de Ömer Aşık'ın forma giydiği New Orleans Pelicans, Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 131-124 yendi.
Ev sahibi Pelicans'ta 3 dakika süre alan Ömer Aşık 1 ribauntla oynadı. Furkan Korkmaz ise 19 dakika forma giydiği maçta 5 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
Pelicans'ta Jrue Holiday 34 sayı, Anthony Davis 29 sayı 8 ribaunt 5 blok, De Marcus Cousins 23 sayı 9 ribaunt ve Rajon Rondo 13 sayı 18 asistlik performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
76ers'ta J.J. Redick'in 28 sayı, Ben Simmons'un 27 sayı ve 10 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.(Eurosport)