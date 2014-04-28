Irkçı tape NBA'yi karıştırdı; 'O siyahları maçlarımıza getirme!'

NBA’de play-off heyecanı bütün hızı ile yaşanırken Los Angeles Clippers’ın sahibi Donald Sterling’in, kız arkadaşı ile yaptığı iddia edilen ırkçı söylemlerin yer aldığı bir telefon görüşmesinin ses kaydı Amerika gündemine damga vurdu. Yayınlanan ses kaydına göre Donald Sterling’in, 10 dakika süren telefon görüşmesinde kız arkadaşına, “Senin maçlarımıza siyahi arkadaşlarını getirmeni istemiyorum. Onları etrafımda görmekten memnun değilim. Benim maçlarım dışında onlarla ne yapıyorsan yap, ama Clippers maçlarına davet etme. Özellikle Magic Johnson ile birlikte çektirdiğin resimleri Instagram hesabından paylaşmanı istemiyorum.” dediği iddia edildi.

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ın patronu Donald Sterling'e ait olduğu iddia edilen ses kaydındaki ırkçı ifadelere ilişkin, "NBA Başkanı Adam Silver'ın bu hususta gerekeni yapacağına eminim" dedi. Clippers oyuncuları dün akşam yaptıkları son maçta olayı protesto etti.

Ses kaydında adı geçen Los Angeles Lakers’ın efsane oyuncusu Magic Johnson, “Bundan sonra Donald Sterling, Clippers’ın sahibi olduğu sürece hiçbir maçlarına gitmeyeceğim.” açıklamasını yaptı. Ünlü NBA yorumcusu Charles Barclay ise yeni NBA başkanı olan Adam Silver’ın ilk işa olarak Sterling’i NBA’den süresiz men etmesi gerektiğini savundu. NBA, Sterling’in açıklamalarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. ABD Başkanı Barack Obama, konuyla ilgili, “Cahil insanlar, cehaletlerini sergilemek istiyorsa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Konuşmalarına izin vermeniz yeterli. NBA Başkanı Adam Silver’ın bu konuyu ele alacağına eminim.”dedi.

Obama, temaslarının ardından Malezya Başbakanı Necip Rezak ile düzenlediği ortak basın toplantısında, konuyla ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"NBA Başkanı Adam Silver'ın bu hususta gerekeni yapacağına eminim. NBA ülke çapında geniş taraftar kitlesine sahip bir lig ve bu ligde çok sayıda siyahi Amerikalı oyuncu var. Afrikalı Amerikalı kültüründe basketbolun yeri ve önemi büyük. Ve ben açıkçası NBA'in bunu bir sorun olarak gördüğünü, bu oyunculardan rahatsızlık duyduğunu düşünmüyorum.

Amerika ne yazık ki hala geçmişten gelen ırkçı ve ayrımcı tutumlarla mücadele ediyor. Bu meselede ciddi mesafe katedilmesine rağmen arada bir bu tür rahatsızlık veren sesler duyulacaktır. Bizim yapmamız gereken bu tür olaylar karşısında her zaman olduğu gibi kınayıcı tavrımızı açık ve net biçimde ortaya koyarak, çocuklarımıza doğru olanı öğretmek ve elbette toplumun gösterdiği tepkiden hareketle bu konuda nerden nereye geldiğimizi fark ederek umudumuzu kaybetmemektir."

NBA olayla ilgili soruşturma başlatıyor

Öte yandan, NBA Başkanı Adam Silver, olayın ardından yaptığı açıklamada, 30 yıla yakın bir süredir LA Clippers'ın sahibi olan Donald Sterling hakkında soruşturma başlatacaklarını duyurdu.

Öncelikle söz konusu ses kaydının orijinal olup olmadığını araştıracaklarını anlatan Silver, kayıtların orijinalliğinin ispatlanması durumunda Sterling'e verilecek herhangi bir cezadan önce, yasal sürecin beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Donald Streling protesto edildi

Donald Sterling, pazar akşamı Oakland'da oynanan Clippers-Golden State Warriors maçına katılmazken, maç öncesine kadar ses kaydına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Clippers oyuncuları, maça hazırlık sırasında üzerlerindeki Clippers formalarını çıkartıp toplu halde sahanın ortasına bıraktıktan sonra Clippers logosunu gizlemek amacıyla ters giydikleri kırmızı tişörtlerle ısındı.

Clippers'ın çoğu siyahi oyunculardan Kurulu

KCAL/CBS2 kanalına konuşan NBA tarihinin en başarılı siyahi oyuncularından Magic Jonhson, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, NBA Başkanı Silver'a hitaben, "Silver, Clippers takımını satmalıdır" dedi.

Johnson, Donald Sterling için, "Ona saygı duydum. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyordum. Birisi bana gelse ve ırkçı olduğunu açıkça dile getirse bunu anlarım ve saygı duyarım. Ama yüzüme gülüp, elimi sıkıp bana rol yapar ve ardından benden rahatsız olduğunu, maçlarında görmek istemediğini söylerse bunu anlayamam ve saygı duyamam. Madem böyle düşünüyorsun o zaman niye sahip olduğun takımın yüzde 70'i Afrikalı Amerikalı oyunculardan kurulu?" diye sordu.

Johnson ayrıca, bu olayın kendisini şahsından öte Afrikalı Amerikalılar adına üzdüğünü vurgulayarak, "2014 yılında hala ırk ayrımı yapan insanları konuşuyor olmamız utanç verici" değerlendirmesinde bulundu.

NAACP boykot çağrısı yaptı

Amerika'da ırka dayalı nefreti ortadan kaldırmak amacıyla 1909 yılında kurulan Siyahilerin Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP) California Başkanı Alice Huffman da yaptığı açıklamada, Clippers taraftarlarını maçları boykot etmeye davet ederek, "Taraftarlara mümkünse Sterling'in ricasını kırmayıp maçlara gitmemelerini öneriyoruz" dedi.

Gelecek ay Los Angeles NAACP'nın 100. yıl dönümü kutlaması nedeniyle düzenlenecek etkinlikte Sterling'e "hayat boyu başarı ödülü" vermeye hazırlanan birlik, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, takipçilerine ödülden vazgeçildiğini duyurdu.

Donald Sterling, pazar akşamı Oakland'da oynanan Clippers-Golden State Warriors maçına katılmazken, maç öncesine kadar ses kaydına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Clippers oyuncuları, maça hazırlık sırasında üzerlerindeki Clippers formalarını çıkartıp toplu halde sahanın ortasına bıraktıktan sonra Clippers logosunu gizlemek amacıyla ters giydikleri kırmızı tişörtlerle ısındı.

Bu arada Amerika'da gündem yaratan ses kayıtlarını servis ettiğinden şüphelenilen Sterling'in kız arkadaşı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, kayıtların sızdırılmasıyla bir ilgisinin olmadığını açıkladı.

TMZ haber magazin sitesinde yayınlanan ses kasetinde, Sterling ile Meksika kökenli bir siyahi olan kız arkadaşı arasında geçtiği savunulan görüşmede, Sterling'in sosyal paylaşım sitesi Instagram'a Magic Johnson ile çekilmiş fotoğrafını koyan kız arkadaşına kızdığı, ısrarla kız arkadaşından siyahilerle olan ilişkilerini ortaya dökmemesini ve gizli tutmasını istediği iddia edilmişti.

Tansiyonu giderek yükselen konuşmada kız arkadaşının siyahilerle birlikte görünmesinden fazlasıyla rahatsız olduğu kaydedilen Sterling'in, "Bir daha kendi takımımın maçında Magic Johnson'ı görmek istemiyorum" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.