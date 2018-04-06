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Spor

NBA'de Cedi'nin gecesi; kazanan Cavaliers!

Cleveland Cavaliers, üst üste 5. galibiyetini elde etti

06 Nisan 2018 14:14

NBA'de Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın son saniyelerdeki etkili oyunuyla Washington Wizards119-115 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Wizards'ı konuk ettiği maça ilk 5'te başlayan Cedi Osman, bitime 3 saniye kala çaldığı top ve kaydettiği iki serbest atış isabetiyle takımının mücadeleden 119-115 galip ayrılmasında etken rol oynadı.

Üst üste 5. olmak üzere 49. galibiyetini alan Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta Cedi Osman, 15 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 3 asist, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladı. LeBron James'in 33 sayı, 14 asist, 9 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi takımda Jeff Green 21, Kevin Love 16, Kyle Korver 13 sayı buldu.

Doğu Konferansı 7'ncisi Wizards'ta John Wall'un 28 sayı, 14 asist, 4 ribaunt, Bradley Beal'ın 19 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı sezonun 37'nci mağlubiyetini engelleyemedi.

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