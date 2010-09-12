-NBA.COM: ABD, EN ZORLU MAÇINA ÇIKIYOR ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nin resmi internet sitesinin bugün Türkiye ile ABD arasında oynanacak Dünya Basketbol Şampiyonası final maçıyla ilgili değerlendirmesinde, ABD'nin ''en zor maçına çıkacağı'' yorumunda bulunuldu. John Schuhmann imzalı yazıda, altın madalya için ABD'nin önünde tek bir sınav kaldığı, ancak özellikle ABD'nin alışık olmadığı seyirci profili nedeniyle maçın çok zor olacağı belirtildi. Yazıda, ''Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduracak 15 bin kişi, ABD'li oyuncuların göreceği en düşmanca taraftar olacak. Sürekli Türk bayrakları sallayarak, şarkılar söyleyecekler ve ABD takımı topu her aldığında ıslıklayacaklar'' denildi. ABD'nin seyirci dışında da bu şampiyonada karşılaşmadığı kadar güçlü bir ekiple oynayacağı kaydedilen yazıda, Türk Milli Takımı'ndan övgüyle söz edildi. ''Türkiye, ABD'nin bu turnuvada karşılaştığı tüm takımlardan daha iyi'' ifadesi kullanılan yazıda, Türkiye'nin hücumda da savunmada da etkili olduğu belirtildi. Türkiye'nin yüzde 43'lük isabet oranıyla turnuvanın en iyi 3 sayı atan takımı olduğuna dikkat çekilen yazıda, Türkiye'nin rakiplerinin ABD'ninkilerden daha fazla top kaybı yaptığı hatırlatıldı. Türkiye'deki turnuvaya yıldızlarından yoksun gelen ABD takımının çok deneyimli olmadığı, ancak antrenör Mike Krzyzewski'nin istediği her şeyi sahaya yansıttığı belirtilen yazıda, turnuvanın en hızlı hücum eden takımı olan ABD'nin bu süratini koruması halinde Türkiye'nin alan savunmasını oturtmasını engelleyebileceği yorumunda bulunuldu.