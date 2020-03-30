NBA yıldızlarından Marcus Smart, 9 günde Koronavirüs'ü yendi

NBA'de Boston Celtics forması giyen ve 19 Mart tarihinde yeni tip Koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklayan Marcus Smart, 9 günde hastalığı yendiğini açıkladı.

Boston Celtics oyuncusu Marcus Smart, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İki gündür temizim. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Herkese iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyorum, bunda etkilenen herkes için de ben aynısını yapıyorum. Güvende kalın, beraber ayrı-kalın. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.

Smart 19 Mart’ta kendisine Koronavirüs pozitif teşhisi konduğunu bir video mesajla duyurmuştu. Celtics koçu Brad Stevens, 26 yaşındaki oyuncunun Koronavirüs testini açıklaması nedeniyle onunla gurur duyduğunu ifade etmiş ve "İnsanlara bu virüse yakalandığını, kendini iyi hissettiğini ve kendilerini izole etmeleri gerektiğini söylediği için insiyatif almasından dolayı onunla gurur duyuyorum" demişti.