NBA yıldızlarından ‘ayrımcılık’ tepkisi: Kongre binasına saldıranlar siyahlar olsaydı neler olacağını hayal edebiliyor musunuz?

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen protestocular, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın zaferinin resmileştirilmesinin görüşüldüğü Kongre binasının etrafını sardıktan sonra binanın içine girdi. NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ın koçluğunu yapan Doc Rivers, protestolara ilişkin,"Saldıranlar siyahlar olsaydı neler olacağını hayal edebiliyor musunuz" diyerek 'ayrımcılık' mesajı verdi.

NBA camiası, her defasında Amerika'daki polis şiddetine karşı görüşlerini yoğun olarak dile getirirken, "Black Lives Matter" hareketi sırasında da yaptıkları protestolarla dikkati çekmişti. Dün kongre binası baskını karşısında NBA yıldızları ve koçlar yine sessiz kalmadı. Birçok yıldız oyuncu ve koç Doc Rivers, bu baskın üzerinden 'ayrımcılık' mesajı verdi.

"Biz, iki farklı Amerika'da yaşıyoruz"

NBA'in eski süper yıldızlarından Dwyane Wade, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, iki farklı Amerika'da yaşıyoruz. Açık ve net. Nokta" ifadelerini kullandı. Wade, "Biz, ölmeden kendi yataklarımızda uyuyamıyoruz. Biz, öldürülmeden sokakta koşamıyoruz. Biz, ölmeden kapüşonlarımızı kafamıza geçirip caddede yürüyemiyoruz. Ama onlar böyle bir şey yapabiliyorlar, öyle mi" diyerek siyahilere dönük polis şiddetini eleştirdi.

İşte Wade'in kullandığı iki farklı fotoğraf:

"Bugün Kongre binasını basanlar siyahlar olsaydı?"

NBA'in başarılı koçlarından biri olan Doc Rivers da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Rivers,"Bugün Kongre Binası'nı basıp binaya saldıran kişiler siyahlar olsaydı, neler olacağını hayal edebiliyor musunuz? Ve sonrasında nelerin yaşanacağını düşünebiliyor musunuz" diyerek yaşanan şiddet olaylarına ve ayrımcılığa dikkati çekti.

"Milli marşta diz çökmek saygısızlık, diğerinde kongre binası ele geçirmek saygısızlık değil"

Boston Celtics'in siyahi oyuncusu Jaylen Brown,"Bir Amerika'da milli marşta diz çökmek saygısızlık, diğerinde kongre binası ele geçirmek saygısızlık değil. Bir Amerika'da bahçende oyun oynarken veya arabanda uyurken öldürülebilirsin, diğerinde kongreyi basıp biber gazı yemeden hayatına devam edebilirsin" görüşünü dile getirdi.

Meyers Leonard hariç herkes diz çöktü

Miami-Boston maçında, kardeşi iki dönem deniz piyadesi olarak görevi yapmış Meyers Leonard haricindeki tüm oyuncular, milli marş esnasında diz çöktü.