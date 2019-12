NBA yıldızı TV yıldızıyla evlendi

Los Angeles Lakers oyuncusu Lamar Odam, "reality show" yıldızı Khloe Kardashian ile dünya evine girdi.



Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers’ın hücum oyuncusu Lamar Odom, "reality show" yıldızı Khloe Kardashian ile hayatını birleştirdi.

Odom ile Kardashian’ın Beverly Hills’de özel bir konutta yapılan nikah törenine, ABD’li basketbolcunun antrenörü Phil Jackson’ın yanı sıra takım arkadaşları Luke Walton ve Sasha Vujacic de katıldı.



25 yaşındaki Kardashian, kız kardeşi Kourtney ile birlikte E! televizyonundaki "Keeping Up With the Kardashians" ve "Kourtney and Khloe Take Miami" adlı "reality show"larda boy gösteriyor.

29 yaşındaki Odom ise geçen sezon şampiyon olmasına katkı sağladığı takımı Lakers ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.