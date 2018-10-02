NBA yıldızı Kyrie Irving: Dünya düzdür dediğim için özür dilerim

NBA takımı Boston Celtics'in oyun kurucusu Kyrie Irving geçen sene Richard Jefferson'ın podcast kanalında 'Dünya'nın düz olduğuna' dair yaptığı açıklama sebebiyle özür diledi. Irving kendisinin zeki olduğunu da açıklamasında belirtti.

2017'de takım arkadaşı Richard Jefferson'ın podcast kanalında 'Dünya'nın düz olduğunu' savunmuştu. Ay'a gönderilen hiçbir şeyin geri gelmediğini iddia eden Irving, " Bu bir komplo teorisi bile değil. Size söylüyorum. Tam gözümüzün önünde. Bize yalan söylüyorlar" demişti.

Boston'daki 'Forbes 30 Yaş Altı Zirvesi'nde katıldığı konferansta konuya ilişkin açıklamada bulunanan Irvin şunları söyledi:

"O sırada bunu masumane şekilde söyledim. Ama sesinizin gücünü fark ediyorsunuz ve siz ona inansanız da çıkıp bunu söylememelisiniz. Bunlar özel konuşmalar için çünkü size yönelik algı değişiyor. Aslında ben zeki bir insanım. O dönem bunun etkisini fark edemedim" diyen Irving "Tüm bunlar için özür dilerim. Tüm fen öğretmenlerinden, bana gelip 'müfredatı baştan öğretmek zorunda kaldıklarını' söyleyen herkesten özür dilerim. Üzgünüm." ifadelerini kullandı.