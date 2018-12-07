NBA taraftarı Kendall Jenner'ı istenmeyen kişi ilan etti: ‘Kardashian laneti' getirdi!

Basketbol sevgisiyle tanınan ve sık sık NBA maçlarını izlemeye giden Kendall Jenner, son olarak eski sevgilisinin takımının maçında boy gösterdi. Ancak takımın kaybetmesi üzerine taraftarlar Jenner’i ıstenmeyen kişi ilan etti.

Fanatik'in haberine göre, Jenner’ın Avustralyalı eski sevgilisi Ben Simmons’ın, takımı Philadelphia 76 ers’in Cleveland Cavaliers karşısında 121-112 yenilmesinin ardından öfkeli basketbol taraftarları, ‘Kardashian laneti’ getirdiği gerekçesiyle Kendall Jenner’ın Philadelphia 76 ers’in maçlarına alınmamasını istedi.

Üç binden fazla taraftar, Chane.org sitesinde imza kampanyası başlatarak, “Jenner, Sixers’ın (Philadelphia 76 ers takımı) ligin en kötü takımı olan Cleveland Cavaliers karşısında yenildiği maçta en öndeydi. Bizler taraftarlar olarak Kendall Jenner’ın maça katılmasıyla özel olması gereken sezonu mahvetmesine izin veremeyiz. Takımın kendi evinde 10-0 başladığı sezonda, Jenner’ın katıldığı, kendi evindeki ilk maçı kaybetmesi bir tesadüf değil. Daha kötüsü, hiç kazanamayan Cavaliers takımı Black Friday maçını kazandı. Bu açıklanamaz. Ben Simmons’un kariyeri tehlikede. Bu çılgınlık durmalı” açıklamasını yazdı.