NBA takımlarından Utah Jazz'i taşıyan uçak kuş sürüsüyle çarpıştı, acil iniş yaptı

T24 Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz'i taşıyan yolcu uçağı, kalkış sırasında kuş sürüsüyle çarpıştı. Uçak geri dönmek zorunda kaldı. Hasar alan uçak güvenli şekilde acil iniş yaptı.

Salt Lake City-Memphis uçuşunu gerçekleştirmek üzere havalanan Delta uçağı talihsiz bir olay yaşadı. Kalkış sırasında kuş sürüsüne daldığı belirtilen Boeing 757-200 tipi uçağın sol motoruna kuş girdi. Çarpışma, uçağın sol jet motorunun arızalanmasına ve alev almasına neden oldu. Radom kısmı da hasar alan uçağın pilotları geri dönüş kararı aldı.

Acil iniş yapan uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı açıklanırken, NBA ekiplerinden Utah Jazz takımını taşıdığı belirtildi.

Hasarlı uçak bakım onarım işlemleri için hangara çekilirken, NBA ekibinin başka bir uçakla Memphis'e seyahat ettiği duyuruldu.

Uçakta yer alan kimsenin zarar görmediği belirtildi.