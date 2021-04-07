NBA takımlarından Sacramento Kings oyuncularına ödemeleri Bitcoin ile yapacak

NBA takımlarında Sacramento Kings Başkanı ve CEO’su Vivek Ranadive, katıldığı bir Clubhouse oturumunda, takımda yer alan herkesin maaşını Bitcoin ile alabileceğini duyurdu.

Clubhouse oturumuna katılan Neil Jacobs tarafından Twitter aracılığıyla aktarılan bilgilere göre Sacramento Kings Başkanı ve CEO’su Vivek Ranadive şunları kaydetti:

"Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sacramento Kings’in tüm çalışanlarına BTC ile maaşlarını alabileceklerini duyuracağım. Buna oyuncular da dahil."

Sacramento Kings’in kripto paralarla ilişkisi daha da eskiye dayanıyor. Kings, 2014 yılında kripto para tabanlı ödeme sağlayıcısı BitPay ile ortaklık kurmuş ve taraftar mağazasında satılan ürünler için Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamıştı.

Ranadive, o günlerde BitPay ortaklığıyla birlikte taraftarların cüzdanlarını evde bırakmaya bir adım daha yaklaştığını ifade etmişti.