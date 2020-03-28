NBA takımları Larkin'in peşine düştü

Anadolu Efes formasıyla Euroleague'e damga vuran Shane Larkin'i önümüzdeki sezon kadroya katmak için birçok NBA takımının devreye girdiği belirtildi.

Yahoo Sports'un NBA muhabirlerinden Keith Smith, yıldız oyuncunun NBA takımları için öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Attığı tweet ile bunu açıklayan Keith Smith, "NBA'de sezon ne zaman başlarsa takımların ciddi düzeyde ilgi göstermesi beklenen oyuncu Shane Larkin. Larkin'in bu yıl dominant bir sezon geçirdiği Anadolu Efes'ten 2020-21 sezonu için bir NBA çıkışı bulunuyor. Birçok takım onu kısmen bir ilk 5 oyuncusu veya yedek point guard olarak düşünüyor" ifadelerini kullandı.