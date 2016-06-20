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Spor

NBA Şampiyonu Cleveland Cavaliers

Kariyerinin 3. şampiyonluğunu kazanan LeBron James geceyi triple-double ile tamamladı

20 Haziran 2016 11:48

NBA'da şampiyon serinin 7. maçında Golden State Warriors'ı 93-89 yenen Cleveland Cavaliers oldu. Clavend böylelikle NBA tarihindeki ilk şampiyonluğunu da elde ederken şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamayan LeBron James geceyi triple-double ile tamamladı.

 

Cleveland ayrıca NBA tarihinde final serisinde 3-1'den geri dönüp şampiyon olan ilk takım unvanını aldı.

Cleveland'ın şampiyonluğunu elde ettiği gecede LeBron James triple-double yaptı ve bu istatistik başarıyı finallerde 7. kez tekrarlamış oldu. Aynı zamanda final serisinin en değerli oyuncusu seçilen LeBron James, geceyi 27 sayı - 11 ribaunt ve 11 asistle ve 3 blokla tamamladı.

Kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu kazanan LeBron James, kupa seremonisi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Cleveland'da maçın en kritik üçlüğüne imza atan Kyrie Irving de takımının galibiyetine 26 sayılık bir katkı yaptı.

Golden State'te gecenin en etkili ismi Draymond Green oldu. Green maçı, 32 sayı - 15 ribaunt ve 9 asistle tamamladı. Stephen Curry 17, Klay Thompson 14 sayı kaydetti. 

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