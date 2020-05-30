NBA özel bir formatla 31 Temmuz'da başlayacak

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınan NBA'de sezonun başlangıç tarihi olarak 31 Temmuz'un belirlendiği öne sürüldü.

NBA Yönetim Kurulu, Komisyoner Adam Silver’ın sezonun kalanı ile ilgili planını onaylaması bekleniyor. Buna göre özel bir formatla sezonun Florida’da devam etmesi bekleniyor.

Normalde 30 takımın mücadele ettiği NBA’de sezonun devamında iddiası bulunan 22 takımın mücadele etmesi öngörülürken maçların Disney’in Orlando’daki özel spor kompleksinde oynanacağı ESPN tarafından öne sürüldü.

Kulüp sahiplerinin çok büyük bir çoğunluğunun bu planı onayladığı belirtilirken kararın çıkması için 4’te 3 çoğunluk gerekiyor. The Athletic’ten Shams Charania’nın haberine göre düşünülen başlangıç tarihi ise 31 Temmuz.

NBA planı

ABD spor basınında farklı istihbaratlarla planın detayları şekillenirken ESPN’in özel haberinde ise Silver’ın planının detaylarına yer verildi.



Buna göre;

-Doğu ve Batı Konferansı’nda play-off’a kalan takımları belirlemek için normal sezon maçları oynanacak ve tek maçlı eliminasyon sistemi uygulanacak.

-Ligin geri kalanında konferanslarda ilk 8 sıradaki takımlar ve 8. ile maksimum 6 galibiyet fark olan takımlar sezonun geri kalanında mücadele edecek.

20 takımlı çözüm

Doğu’da ilk 8 dışında bir tek Washington Wizards, kıl payı, 8. sıradaki Orlando Magic’in 6 galibiyet gerisinde yer alarak ve çok da şansı bulunmayarak sezonun kalanına katılacak. Batı’da ise ilk 8 dışında sırasıyla Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Phoenix Suns mücadeleye katılacak.

20 takımlı bir başka çözüm üzerinde de konuşulduğu ifade edilirken play-off mücadelesinin özel bir formatla gerçekleştirilmesi de bekleniyor. NBA, 11 Mart’ta Utah Jazz’in oyuncusu Rudy Gobert’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla askıya alınmıştı.