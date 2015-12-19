NBA oyuncusu, erken doğum yapan nişanlısına ebelik yaptı

Basketbol ligi NBA’de Cleveland Cavaliers oyuncusu Iman Shumpert, nişanlısı Teyana Taylor evde aniden erken doğum yapınca ebelik yapmak zorunda kaldı. Shumbert banyoda dünyaya gelen bebeğin göbek bağını kulaklıkla bağladı.
Cumhuriyet’in haberine Amerikan basketbol ligi NBA’in Cleveland Cavaliers takımında oynayan Iman Shumpert’in müzisyen nişanlısı Teyana Taylor’ın sancıları beklenenden 3 hafta önce başladı. Ambulans gecikince Taylor’ı banyoya götüren Shumpert, acil yardım hattını aradı.
Operatörün yönlendirmesiyle bebeği doğurtan Shumpert, göbek bağını da kulaklık kablosuyla bağlayıp kesti. Junie adını verdikleri kızlarının ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Taylor, “Bebeğimizle tanışın. Annesi taşıdı, babası teslim etti” diye yazdı