T24 LogoT24 Logo
Dünya

NBA oyuncusu, erken doğum yapan nişanlısına ebelik yaptı

Basketbolcu, göbek bağını kulaklıkla bağladı

19 Aralık 2015 10:45

Basketbol ligi NBA’de Cleveland Cavaliers oyuncusu Iman Shumpert, nişanlısı Teyana Taylor evde aniden erken doğum yapınca ebelik yapmak zorunda kaldı. Shumbert banyoda dünyaya gelen bebeğin göbek bağını kulaklıkla bağladı.

Cumhuriyet’in haberine Amerikan basketbol ligi NBA’in Cleveland Cavaliers takımında oynayan Iman Shumpert’in müzisyen nişanlısı Teyana Taylor’ın sancıları beklenenden 3 hafta önce başladı. Ambulans gecikince Taylor’ı banyoya götüren Shumpert, acil yardım hattını aradı.

Operatörün yönlendirmesiyle bebeği doğurtan Shumpert, göbek bağını da kulaklık kablosuyla bağlayıp kesti. Junie adını verdikleri kızlarının ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Taylor, “Bebeğimizle tanışın. Annesi taşıdı, babası teslim etti” diye yazdı

ETİKETLER

iman shumpertteyana taylordoğumebe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24