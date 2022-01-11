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Dünya

NBA oyuncuları Klay Thompson ve Andre Iguodala, maaşlarının bir bölümünü Bitcoin olarak alacak

11 Ocak 2022 12:11

T24 Dış Haberler

NBA'de başarılı bir sezon geçiren Golden State Warriors'ın yıldızları Klay Thomspon ve Andre Iguodala, maaşlarının bir bölümünü Bitcoin olarak almaya karar verdi.

İki oyuncunun da taraftarlarına 1'er milyon dolar değerinde Bitcoin bağışlayacağı belirtildi.

Thompson, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bitcoin'leyim çünkü paranın geleceğinin bu olduğuna inanıyorum" dedi.

Iguodala da, "Bitcoin gelecektir. Klay Thompson da ben de buna inanıyoruz" yazdı.

Thompson ve Iguodala'nın Cah App ile iş birliği yaptığı belirtildi.

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