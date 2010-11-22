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Spor

NBA MAÇINDA LOCADAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ LOS ANGELES (A.A)

22 Kasım 2010 19:27

-NBA MAÇINDA LOCADAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ LOS ANGELES (A.A) - 22.11.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers-Golden State Warriors maçında locada bulunan 2-3 yaşlarındaki erkek çocuk, 15 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Polis memuru Frank Alvelais'in açıklamasına göre, Staples Center Arena'daki Lakers-Warriors maçı bittikten birkaç dakika sonra 15 metre yükseklikteki locadan yere düşen çocuk, kaldırıldığı Los Angeles County-USC Medical Center'da yaşamını yitirdi. 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve ismi açıklanmayan çocuğun fotoğraf çekmeye çalıştığı belirtildi.

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