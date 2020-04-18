NBA Komiseri Silver: Ligin ne zaman başlayacağını bilmiyoruz

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ABD Ulusal Basketbol Birliği (NBA) Komiseri Adam Silver, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan sezonun potansiyel olarak ne zaman tekrar başlayacağıyla ilgili bir karar vermeye yakın olmadıklarını duyurdu.

Cuma günü internet üzerinden bir basın konferansı düzenleyen Silver, ligin geleceğiyle ilgili somut bir bilgi sunmadı.

Silver, "Dışarıdan yetkililer ve kamu sağlığı görevlilerinden aldığımız raporlara baktığımızda bir karar verecek durumda olmadığımızı görüyoruz. Ne zaman karar verecek durumda olacağımız da açık değil" dedi.

Bir gazetecinin "Ne tür bir gelişmenin ligin tekrar başlamasını tetikleyebileceğiyle" ilgili soruya Silver, Sanırım yeni enfeksiyon sayısının düşmesi, geniş çapta test yapılabilmesi gerekiyor. Aynı zamanda potansiyel bir aşının bulunmasına yaklaşılmasını bekliyoruz" diye yanıt verdi.

Silver, NBA takımlarının maçlarını seyircisiz oynayabileceği iddialarını da doğruladı. Komiser, "Bu ihtimalleri değerlendiriyoruz" dedi.

Ligde, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'e 11 Nisan'da yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından bu yana maçlar oynanmıyor.