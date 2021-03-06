NBA'in en büyük yıldızları, Atlanta'da alışılmışın dışında bir 'All-Star Karşılaşması'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor

T24 Dış Haberler
Dünyanın en iyi basketbol ligi kabul edilen NBA'in en büyük yıldızları her sene bir kere olduğu gibi bu hafta sonu da All-Star Karşılaşması için bir araya gelecek. Ancak bu sene yapılacak organizasyon, Koronavirüs pandemisi gölgesinde yapılan tüm spor müsabakaları gibi biraz daha farklı olacak.
2021 All-Star Karşılaşması'nı bu sene statta dev kalabalıklar takip edemeyecek ve parke sandalyelerinde Hollywood'un ve pop dünyasının en ünlü yıldızları oturmayacak. NBA sezonunun en iyilerini sadece sınırlı sayıda basketbol sever Atlanta'daki State Farm Arena'da takip edebilecek.
Yine bu seneye özel olarak tüm 'All-Star Hafta Sonu' etkinlikleri tek gecede gerçekleşecek. 7 Mart Cumartesi günü ilk olarak 'Yetenek Yarışı' ve Üçlük Yarışması yapılacak. Daha sonra ana etkinlik olan All Star Karşılaşması oynanacak. Smaç Yarışması All-Star Karşılaşması'nın devre arasında gerçekleşecek. NBA'in genç yıldızlarını karşı karşıya getiren 'Yükselen Yıldızlar Karşılaşması' kısıtlı zaman nedeniyle bu sezon yapılmayacak.
NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği, bu sezon 'All-Star Hafta Sonu' kapsamında Covid-19 tedavisinde ve aşılarında eşitliğe dikkat çekmek için geleneksel olarak siyah öğrencilerin gittiği üniversitelere 2.5 milyon dolar bağışlayacaklarını duyurdu.
NBA Başkanı Adam Silver, organizasyonda yer alacak tüm oyuncu, teknik ekip, çalışan ve seyircilere yoğun Koronavirüs testleri yaparak 'ufak bir bubble' yaratmaya çalışacaklarını ifade etti. Silver, oyuncuların sadece otel ve arenada olacağını söyleyerek hayranlara karşılaşmanın oynanacağı bölgede toplanmamaları çağrısında bulundu.
NBA All Star Karşılaşması'nda karşı karşıya gelecek takımlar şöyle...
|Seçilme
sırası
|Team LeBron
|Takım
|Kaptan
|LeBron James*
|Lakers
|1.
|Giannis Antetokounmpo*
|Bucks
|2.
|Stephen Curry*
|Warriors
|3.
|Luka Doncic*
|Mavericks
|4.
|Nikola Jokic*
|Nuggets
|5.
|Damian Lillard
|Trail Blazers
|6.
|Ben Simmons
|76ers
|7.
|Chris Paul
|Suns
|8.
|Jaylen Brown
|Celtics
|9.
|Paul George
|Clippers
|10.
|Domantas Sabonis
|Pacers
|11.
|
Rudy Gobert
|
Jazz
|Seçilme
sırası
|Team KD
|Takım
|Kaptan
|Kevin Durant (Sakat)
|Nets
|1.
|Kyrie Irving*
|Nets
|2.
|Joel Embiid*
|76ers
|3.
|Kawhi Leonard*
|Clippers
|4.
|Bradley Beal*
|Wizards
|5.
|Jayson Tatum*
(Sakatlanan KD yerine)
|Celtics
|6.
|James Harden
|Nets
|7.
|Devin Booker (Sakat)
|Suns
|8.
|Zion Williamson
|Pelicans
|9.
|Zach LaVine
|Bulls
|10.
|Julius Randle
|Knicks
|11.
|Nikola Vucevic
|Magic
|12.
|Donovan Mitchell
|Jazz
|—
|Mike Conley
(Sakatlanan Booker yerine)
|Jazz
*: İlk 5'te başlayacak oyuncular