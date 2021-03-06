NBA'in en büyük yıldızları, Atlanta'da alışılmışın dışında bir 'All-Star Karşılaşması'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor

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Dünyanın en iyi basketbol ligi kabul edilen NBA'in en büyük yıldızları her sene bir kere olduğu gibi bu hafta sonu da All-Star Karşılaşması için bir araya gelecek. Ancak bu sene yapılacak organizasyon, Koronavirüs pandemisi gölgesinde yapılan tüm spor müsabakaları gibi biraz daha farklı olacak.

2021 All-Star Karşılaşması'nı bu sene statta dev kalabalıklar takip edemeyecek ve parke sandalyelerinde Hollywood'un ve pop dünyasının en ünlü yıldızları oturmayacak. NBA sezonunun en iyilerini sadece sınırlı sayıda basketbol sever Atlanta'daki State Farm Arena'da takip edebilecek.

Yine bu seneye özel olarak tüm 'All-Star Hafta Sonu' etkinlikleri tek gecede gerçekleşecek. 7 Mart Cumartesi günü ilk olarak 'Yetenek Yarışı' ve Üçlük Yarışması yapılacak. Daha sonra ana etkinlik olan All Star Karşılaşması oynanacak. Smaç Yarışması All-Star Karşılaşması'nın devre arasında gerçekleşecek. NBA'in genç yıldızlarını karşı karşıya getiren 'Yükselen Yıldızlar Karşılaşması' kısıtlı zaman nedeniyle bu sezon yapılmayacak.

NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği, bu sezon 'All-Star Hafta Sonu' kapsamında Covid-19 tedavisinde ve aşılarında eşitliğe dikkat çekmek için geleneksel olarak siyah öğrencilerin gittiği üniversitelere 2.5 milyon dolar bağışlayacaklarını duyurdu.

NBA Başkanı Adam Silver, organizasyonda yer alacak tüm oyuncu, teknik ekip, çalışan ve seyircilere yoğun Koronavirüs testleri yaparak 'ufak bir bubble' yaratmaya çalışacaklarını ifade etti. Silver, oyuncuların sadece otel ve arenada olacağını söyleyerek hayranlara karşılaşmanın oynanacağı bölgede toplanmamaları çağrısında bulundu.

NBA All Star Karşılaşması'nda karşı karşıya gelecek takımlar şöyle...

Seçilme

sırası Team LeBron Takım Kaptan LeBron James* Lakers 1. Giannis Antetokounmpo* Bucks 2. Stephen Curry* Warriors 3. Luka Doncic* Mavericks 4. Nikola Jokic* Nuggets 5. Damian Lillard Trail Blazers 6. Ben Simmons 76ers 7. Chris Paul Suns 8. Jaylen Brown Celtics 9. Paul George Clippers 10. Domantas Sabonis Pacers 11. Rudy Gobert Jazz

Seçilme

sırası Team KD Takım Kaptan Kevin Durant (Sakat) Nets 1. Kyrie Irving* Nets 2. Joel Embiid* 76ers 3. Kawhi Leonard* Clippers 4. Bradley Beal* Wizards 5. Jayson Tatum*

(Sakatlanan KD yerine) Celtics 6. James Harden Nets 7. Devin Booker (Sakat) Suns 8. Zion Williamson Pelicans 9. Zach LaVine Bulls 10. Julius Randle Knicks 11. Nikola Vucevic Magic 12. Donovan Mitchell Jazz — Mike Conley

(Sakatlanan Booker yerine) Jazz

*: İlk 5'te başlayacak oyuncular