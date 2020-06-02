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Spor

NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi

02 Haziran 2020 23:50

NBA'de 5 kez All Star olan, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de sezonun en değerli oyuncusu seçilen Washington Wizards ve Baltimore'un efsane basketbolcusu Wes Unseld, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Unseld'ın bu sabah hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

ABD'li savunma oyuncusu tüm kariyerini Washington Wizards ve Baltimore'da geçirmiş, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihte bunu başaran iki oyuncudan biri olmuştu.

Beş kez all-star seçilen Unseld, NBA'de 4 finale çıkarken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.

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