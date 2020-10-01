NBA Finalleri: Lakers, serinin ilk maçında Heat'i ezdi geçti

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NBA'de final serisinin ilk maçında Los Angeles Lakers, rakibi Miami Heat'i 116-98'lik skorla rahat geçti.

Kariyerinde ilk defa bir final serisinde oynayan Anthony Davis, 34 puan ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Lakers'ın diğer yıldızı LeBron James ise 25 puan, 13 ribaunt ve dokuz asist ile triple-double'a çok yaklaştı.

Heat'te ise ilk karşılaşmada yıldızlar öne çıkmakta zorlandı. Takımın en skorer ismi 23 puan ile Jimmy Butler oldu. Kendrick Nunn 18, Tyle Herro ise 14 sayı buldu.

Heat'in kaybettiği tek şey karşılaşma olmadı. Takımın yıldızları Goran Dragic ve Bam Adebayo sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı.

Lakers karşılaşmada ribauntlarda 54'e 36 öndeydi ve 15 defa 3 sayı çizgisinin arkasından potayı buldu. Lakers bir noktada farkı 32'ye kadar çıkardı.

Bu vesileyle Lakers seriyi 1-0'a getirmiş oldu. Serinin ikinci karşılaşması cuma günü oynanacak.