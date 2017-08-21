NBA efsanesinin yeni gözdesi Kubilay Akyüz

İSTANBUL,(DHA)

NBA\'in ve NCAA\'in efsane koçları arasında gösterilen ve basketbolda üçgen hücumun mucidi olarak tüm dünyada kabul gören Dan Panaggio tarafından Amerika\'ya çağrılan Kubilay Akyüz, elde ettiği basketbol bursu ile eğitim ve spor yaşamını ABD\'de sürdürecek.

Basketbol kariyerine İstanbul\'da başlayan ve bu yaz bir gelişim kampı için gittiği ABD\'nin Florida eyaletinde, NBA efsanesi Dan Panaggio ile tanışan 2000 doğumlu oyun kurucu Kubilay Akyüz, elde ettiği basketbol bursu ile birlikte 2018 yılından itibaren kariyerini Amerika Birleşik Devleteri\'nde sürdürecek.

Kubilay Akyüz, Nisan ayında İstanbul\'da düzenlenen NCAA onaylı resmi organizasyon ABB Showcase 2017\'de sergilediği üstün performans sonucunda birçok yetenek avcısının dikkatini çekmiş, ancak geçen sene Türkiye\'de kalmayı tercih etmişti.

Kariyerine ABD\'de devam edecek olan genç oyuncu, \"Açıkçası ilk etapta kariyerimi ABD\'de sürdürme gibi bir hedefim yoktu ancak hem bu yaz gittiğim ABD\'de tanıştığım Dan Panaggio sayesinde hem de kampta şahit olduğum üst düzey basketbol seviyesi sayesinde kariyerimi ABD\'de sürdürme kararı aldım. Amacım, burada çok iyi oyunculara karşı mücadele ederek, en kısa süre içerisinde basketbolumu en üst noktalara kadar çıkarmak ve kendi ülkemde adımdan başarı ile söz ettirmek. Bana ABD kapısını açan ABB International Academy Kurucusu Kaan Onat Kalkan başta olmak üzere, bu süreçte bana destek olan aileme çok teşekkür ediyorum. Amerika, basketbolun en üst seviyesi ve bir basketbolcunun bulunmak isteyeceği en önemli nokta. Dolayısı ile basketbolcu olma hedefi olan her oyuncunun kendisini denemesi ve tecrübe yaşaması için buraya gelmesi gerektiğine inanıyorum\" diye konuştu.

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