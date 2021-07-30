NBA Draft 2021 | Alperen Şengün'ün takımı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi 2020/2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu Alperen Şengün'ün Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yolcuğu başlıyor. Milli basketbolcu NBA Draft 2021'de 16. sıradan Houston Rockets tarafından seçildi.

Basketbol takviminin en çok beklenen gecelerinden biri olan NBA Draft'ı Brooklyn Nets'in evi olan Barclays Center'da gerçekleşti.

Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada draft edilen Alperen, Houston Rockets'a takaslandı.

19 yaşındaki genç basketbolcumuz böylece sırasıyla Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla forma giyen 11. isim olacak.

Türk basketbolcuların NBA draftında seçilme sıraları

Furkan Aldemir, Philadelphia 76ers, 2012, 53. sıra

Ömer Aşık, Portland Trail Blazers, 2008. 60. sıra

Semih Erden, Boston Celtics, 2008, 60. sıra

Ersan İlyasova, Milwaukee Bucks, 2005, 36. sıra

Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers, 26. sıra

Mehmet Okur, Detroit Pistons, 2001, 38. sıra

Cedi Osman, Minnesota Timberwolves, 2015, 31. sıra

Mirsad Türkcan, Houston Rockets, 1998, 18. sıra

Hidayet Türkoğlu, Sacramento Kings, 2000, 16. Sıra

Beşiktaş'a 775 bin dolar bonservis ödenecek

Beşiktaş Kulübü, Alperen Şengün'ün NBA'a adım atmasıyla birlikte 775 bin dolar bonservis bedelinin sahibi olacak. Bu ücretin bir bölümü, Bandırma’dan oyuncuların hakları alınırken Beşiktaş’la hareket eden İstBasket şirketine gidecek.

Alperen Şengün'ü NBA'de neler bekliyor?

BeIN SPORTS Basketbol Programları Sorumlu Müdürü İsmail Şenol, Alperen Şengün'ü NBA'de nelerin beklediğini anlattı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Şenol, şu ifadeleri kullandı:

"Alperen’in gelişimi için, nereden seçildiğinin bir önemi yok aslında. Her halükârda sekiz ile 23 arasında bir yerde olması bekleniyordu. Hafif düşüşü kafaya takmadan, artık tamamen kendisine odaklanma zamanı. Bence Houston Rockets onun için bir avantaj. İngilizce bilmemesi, Alperen’in önündeki en büyük engel. Bir senede çok rahat çözer o sorunu. Bu kültürel geçiş sürecinde yüksek performans göstermek zorunda olmaması çok iyi. Houston yeniden yapılanan bir takım ve bu sene maç kazanıp kaybetmekten çok, gelişime önem verecekler. Bir senede gösterdiği gelişimde Beşiktaş organizasyonunun büyük payı var. Sahada onun hatalarını tolere edecek bir yapı kurup süre verdiler. Teknik ekip de özel idmanlarla bazı özelliklerini keskinleştirdi. Alperen de çok çalıştı. Ellerine sağlık. Benzer yapı Houston’da olacak. Houston ikinci sıradan Evan Mobley gibi bir uzunu seçmeyerek, Alperen ve Garuba’nın gelişimine yatırım yaptı. Alperen’in Real Madrid’le 53 Euroleague, 69 ACB maçına çıkmış Garuba’dan da profesyonel hayata dair öğreneceği şeyler var. Bu da avantaj olabilir. Öte yandan Alperen, hücumda top elindeyken verimli bir oyuncu. Houston’da Jalen Green ve John Wall gibi topu elinde seven kısaların merkezde olduğu bir takıma gidiyor. Özellikle hücumda buna adapte olması gerekiyor. Ayrıca çok da maç kaybedecekler, konsantrasyon önemli. Ribaund konusunda hiçbir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çok büyük katkı sağlar. Savunmada özellikle yana hareketlerini geliştirmesi, en azından bununla yaşamayı öğrenmesi gerekecek. Hem daha atlet oyunculara karşı, hem daha geniş alanda oynayacak çünkü. Alperen fiziki anlamda da çok değişecek. Vücudundaki kas kütlesi artacak, kuvvetlendikçe daha da temaslı oynamaya başlayacak. Yalnız burasıyla NBA aradaki en büyük fark, bunu takımın yönlendirmesi yerine bireysel idmanlarla yapmak zorunda olması. Vakti olacak. Yeter ki istesin. BSL’nin en değerli oyuncusu olarak 19 yaşında NBA’e gitmek, sonuna kadar hak edilmiş başarı. Bundan sonrası, kalıcı olmak için daha da fazla çalışmayı gerektiriyor. İnandığı ve dinlediği kişileri iyi seçip, onlara tamamen teslim olmak mühim. Alperen başarır bunu. Yolu açık olsun! Ufak bir ekleme yapmasam içim rahat etmeyecekti: Bugün ne yazık ki yok, fakat Bandırma organizasyonunda Alperen’in keşfedilmesi, yetiştirilmesi, geliştirilmesi, ilk kez A Takım’da süre verilmesi için emek harcayan herkese de ayrıca tebrikler. Bugün onların da günü."

Alperen Şengün kimdir?

25 Temmuz 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 201 cm boyunda olup uzun forvet ve pivot olarak görev almaktadır. Kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Alperen, 2018-2019 sezonunda TBL'de Bandırma Kırmızı ekibiyle 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile BSL'de 22 karşılaşmada süre alan genç basketbolcu; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 55 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösteren Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ve artık NBA'de Houston Rockets forması giyiyor.