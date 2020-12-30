NBA'de üçlük rekoru kırıldı

Milwaukee Bucks, Miami Heat'i 144-97 yenmeyi başarırken 29 üçlük isabetiyle NBA rekorunu kırdı.

Milwaukee Bucks, American Airlines Arena'da Miami Heat'i 144-97 tarihi şekilde mağlup etti. Bucks, bulduğu 29 üçlük isabetiyle NBA tarihinde bir maçta atılan üçlük isabeti bazında rekor kırmakla kalmadı, aynı zamanda bunu %56,9'luk bir isabet oranıyla kaydetmeyi başardı.

Khris Middleton Bucks'a 25 sayı ile liderlik ederken, beş asist, dört ribaund ve iki top çalma da kaydetti. Jrue Holiday 24 sayı, yedi asist, üç ribaund, üç top çalma ve bir blok eklerken, Donte DiVincenzo 17 sayı, iki asist, bir ribaunt ve iki top çalma ile oynadı. Brook Lopez 14 sayı ve iki ribaund kaydetti. Bryn Forbes (12 sayı), Bobby Portis (11 sayı, 9 ribaund) ve D.J. Augustin (10 sayı), benchten hücuma kayda değer katkılarda bulunurlarken, Giannis Antetokounmpo, karşılaşmada sadece 24 dakika süre aldı ve dokuz sayı, altı ribaund, altı asist ve üç top çalma kaydedebildi. Heat tarafında Tyler Herro 23 sayı, yedi asist, üç ribaund ve bir top çalma ile ekibin en skorer ismi olurken, Kendrick Nunn 15 sayı, altı asist, üç ribaund, bir top çalma ve bir blok ekledi. Avery Bradley 14 sayıya ulaşırken, Bam Adebayo 12 sayı, altı ribaund, dört asist, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Çaylak Precious Achiuwa ise 10 sayı, 4 ribaund ve bir top çalma kaydetmeyi başardı.

Önceki rekor 27 üçlük ile 7 Nisan 2019'da Phoenix Suns'a karşı oynanan maçta Houston Rockets'a aitti.

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