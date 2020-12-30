İşte NBA'de günün sonuçları, öne çıkan istatistikler
NBA'de bugün 10 maç oynandı. Maç skorları ve istatistikler şöyle:
30 Aralık 2020 10:05
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NBA'de bugün 10 maç oynandı. Maç skorları ve istatistikler şöyle:
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Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk Denver Nuggets'ı 125-115 mağlup etti. Kings'de De'Aaron Fox 24 sayı, 3 ribaund, 10 asist ve 2 top çalma ile oynarken, Richaun Holmes 20 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti. Harrison Barnes 13 sayı, 6 ribaund ve 8 asist ile, Tyler Haliburton ise 13 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile oynadı. Nuggets ekibinde 12/18 şut isabetiyle 30 sayı, 10 ribaund ve iki blok kaydeden Michael Porter Jr. en etkili isimdi. Nikola Jokic 26 sayı, 11 ribaund ve 12 asistle bir triple-double yaparken, 10 da top kaybı yapması dikkat çekti. Monte Morris, Jamal Murray'nin yerine (dirsek sakatlığı) ilk beş başladı ve 24 sayı, dört asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı.
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Phoenix Suns, Phoenix Suns Arena'da konuk New Orleans Pelicans'ı 111-86 devirdi. Pelicans'ın önde gelen skoreri, 20 sayı ile oynayan Zion Williamson'dı. Brandon Ingram 13 sayı, altı ribaund ve altı asist ile oynadı. Steven Adams 11 sayı ve sekiz ribaund kaydetti. Bu oyuncuların hiçbiri dördüncü çeyrekte oynamadı. Nickeil Alexander-Walker 11 sayı ve 4 asistle bench kadrosuna liderlik etti. Suns'ın en skoreri, 21 sayı kaydeden Jae Crowder oldu. Deandre Ayton 13 sayı ve 12 ribaund ile oynarken, Chris Paul dokuz sayı ve dokuz asistle, Devin Booker da sekiz sayı, altı ribaund ve üç asistle oynadı. Cameron Johnson 18 sayı, iki ribaund ve iki blokla bench ekibine liderlik ederken, Cameron Payne 13 sayı, iki ribaund ve yedi asistle oynadı.
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LA Clippers, konuk Minnesota Timberwolves'u Staples Center'da 124-101 mağlup etti. Clippers'ta yedi oyuncu çift hanelerde skor üretti ve en skorer oyuncu olan Lou Williams, benchten gelip oynadığı 20 dakikada 20 sayı, 5 asist ve 3 ribaund kaydetti. Paul George 18 sayı, altı ribaund, beş asist ve iki blok ile kendisini takip ederken, Serge Ibaka 16 sayı, sekiz ribaund, dört asist ve iki blok ekledi. Timberwolves'da D'Angelo Russell, 31 dakikada 9/19 şutta 22 sayı kaydetti. Malik Beasley, 5/16 şut isabetiyle 19 sayı, Ricky Rubio ise 17 sayı ve 5 asist ile oynadı.
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Orlando Magic, Chesapeake Energy Arena'da ev sahibi Oklahoma City Thunder'ı 118-107 yendi. 34 dakikada 28 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve bir top çalma ile oynayan Nikola Vucevic liderliğindeki Magic kadrosunda altı oyuncu çift hanelerde skor üretti. Dwayne Bacon 18 sayı ve 8 ribaund ile kendisini takip ederken, Evan Fournier ve Terrence Ross 14'er sayı kaydettiler. OKC'de Shai Gilgeous-Alexander 33 dakika süre alarak 23 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle ekibin en etkili ismi oldu. Isaiah Roby 19 sayı, yedi ribaund, iki blok ve bir top çalma ile oynarken, Luguentz Dort 15 sayı ve dört ribaund elde etti.
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Milwaukee Bucks, American Airlines Arena'da Miami Heat'i 144-97 tarihi şekilde mağlup etti. Bucks, bulduğu 29 üçlük isabetiyle NBA tarihinde bir maçta atılan üçlük isabeti bazında rekor kırmakla kalmadı, aynı zamanda bunu %56,9'luk bir isabet oranıyla kaydetmeyi başardı. Khris Middleton Bucks'a 25 sayı ile liderlik ederken, beş asist, dört ribaund ve iki top çalma da kaydetti. Jrue Holiday 24 sayı, yedi asist, üç ribaund, üç top çalma ve bir blok eklerken, Donte DiVincenzo 17 sayı, iki asist, bir ribaunt ve iki top çalma ile oynadı. Brook Lopez 14 sayı ve iki ribaund kaydetti. Bryn Forbes (12 sayı), Bobby Portis (11 sayı, 9 ribaund) ve D.J. Augustin (10 sayı), benchten hücuma kayda değer katkılarda bulunurlarken, Giannis Antetokounmpo, karşılaşmada sadece 24 dakika süre aldı ve dokuz sayı, altı ribaund, altı asist ve üç top çalma kaydedebildi. Heat tarafında Tyler Herro 23 sayı, yedi asist, üç ribaund ve bir top çalma ile ekibin en skorer ismi olurken, Kendrick Nunn 15 sayı, altı asist, üç ribaund, bir top çalma ve bir blok ekledi. Avery Bradley 14 sayıya ulaşırken, Bam Adebayo 12 sayı, altı ribaund, dört asist, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Çaylak Precious Achiuwa ise 10 sayı, 4 ribaund ve bir top çalma kaydetmeyi başardı.
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Chicago Bulls, Capital One Arena'da ev sahibi Washington Wizards'ı 115-107 devirdi. 38 dakikada 23 sayı, 6 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma ile maçı tamamlayan Zach LaVine liderliğindeki Bulls ekibinde yedi oyuncu çift hanelerde skor üretti. Coby White kendisini 18 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile takip ederken, Otto Porter Jr. benchten gelip oynadığı 29 dakikada 16 sayı kaydetti. Wizards'ta Bradley Beal, 9/20 şut isabetiyle 29 sayı kaydederek Wizards'ın en skoreri olurken, Russell Westbrook 21 sayı, 15 ribaund, 11 asist ve bir top çalma ile triple-double yaptı. Davis Bertans 20 sayı, dört ribaund, iki asist ve bir top çalma eklerken, Thomas Bryant 13 sayı ile Wizards için çift hanelerde skor üreten diğer oyuncu oldu.
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Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Toronto Raptors'ı 100-93 mağlup etti. Joel Embiid, 76ers'a 29 sayı, 16 ribaund, dört asist, iki top çalma ve iki bloklu performansıyla liderlik etti. Tobias Harris 26 sayı ve 11 ribaund ile double-double yapaken, Seth Curry 17 sayı, altı ribaund, dört asist, bir top çalma ve bir blok kaydetmeyi başardı. Ben Simmons ise 11 sayı, 13 ribaund, yedi asist, bir top çalma ve bir blok ile oynadı. Raptors'da Kyle Lowry, 24 sayı, dokuz asist, sekiz ribaund ve bir top çalma ile oynadı. OG Anunoby ve Pascal Siakam 20'şer sayı ve 6'şar ribaundlık birer performans sergilerken, Anunoby ayrıca beş top çalma da kaydetti. Fred Van Vleet, altı ribaund, altı asist, iki blok ve bir top çalma ile oynasa da, sadece 8 sayı bulabildiği (3/12 isabet) kötü bir şut gecesi geçirdi.
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Boston Celtics, Bankers Life Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 116-111 mağlup etti. Jayson Tatum 27 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile Celtics'e liderlik etti. Jaylen Brown kendisini 20 sayı, iki ribaund, iki asist ve dört top çalma ile takip etti. Marcus Smart 17 sayı, beş asist, bir ribaund, bir top çalma ve bir blok kaydetti. Tristan Thompson 14 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı. Peyton Prichard 10 sayı, beş ribaund, beş asist ve bir top çalma ekledi. Pacers'ta Victor Oladipo 24 sayı ile ekibin en skoreri oldu ve ayrıca altı ribaund, altı asist ve bir blok da ekledi. Malcolm Brogdon 19 sayı, yedi asist ve üç ribaund ile kendisini takip etti. T.J. Warren 17 sayı, iki ribaund ve bir top çalma kaydetti. Myles Turner 16 sayı, altı ribaund, üç blok ve iki top çalma ile oynadı. Domantas Sabonis de 14 sayı, 11 ribaund, sekiz asist, iki top çalma ve bir blok kaydettiği bir performans sergiledi.
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Golden State Warriors, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 116-106 yendi. Stephen Curry, 31 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla oynayarak Warriors'ı bir kez daha taşıdı, ancak bu sefer takım arkadaşlarından da yardım aldı. Andrew Wiggins 27 sayı, yedi ribaund ve üç asistle oynarken, Kelly Oubre 14 sayı, 5 ribaund, iki top çalma ve iki blok ekledi. Eric Paschall benchten 10 sayılık bir katkı verirken, çaylak James Wiseman altı sayı ve altı ribaund kaydetti. Jerami Grant 27 sayı, yedi ribaund, üç top çalma ve bir asistle Pistons'ın en skoreri oldu, Josh Jackson ise 17 sayı ve 6 ribaundla katkıda bulundu. Mason Plumlee 10 ribaund alırken, çaylak Kilian Hayes 20 dakika süre almasına rağmen skor üretemedi. Blake Griffin 17 dakika süre aldı ve ve sekiz sayı, beş ribaund, üç asist ve bir top çalma ile maçı tamamladı.
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New York Knicks, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Cleveland Cavaliers'ı 95-86 mağlup etti. Julius Randle 28 sayı, 12 ribaund ve 11 asistlik triple-double'ıyla Knicks için maçın yıldızı olsa da, ekibin tek etkili oyuncusu olmaktan çok uzaktı. Reggie Bullock 17 sayı ve yedi ribaund ile oynarken, Elfrid Payton 14 sayı, sekiz ribaund ve yedi asist kaydetti. RJ Barrett 12 sayı ile oynasa da, yalnızca 4/15 şut isabetiyle bunu başarabildi. Collin Sexton 20 sayı ve dört asistle Cavaliers'ın en skorer ismi olurken, şut isabeti bakımından çok iyi bir performans gösteremedi (6-17). Darius Garland da şut sıkıntısı yaşadı (6/18 isabet) ve 17 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile maçı tamamlarken, iki de top çalma ekledi. Andre Drummond istatistik kağıdını 17 sayı, 17 ribaund, altı blok, üç top çalma ve iki asistle doldurdu. Milli oyuncumuz Cedi Osman ise 6 sayı, 3 asist ve 1 ribaund kaydetti.