NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'a elendi; LeBron James, kariyerinde ilk kez Playoff'lara ilk turda veda etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Play-off'larında Los Angeles Lakers'ı 113-100 yenen Phoenix Suns, Batı Konferansı ilk tur serisini 4-2 kazandı.

NBA'de sezon Los Angeles Lakers için erken bitti. Son şampiyon Lakers, Batı Konferansı ilk tur serisinde Phoenix Suns'a 4-2 yenilerek sezona veda etti.

3-2 geride olduğu serinin altıncı maçında Suns'ı konuk eden Lakers rakibine 113-100 kaybetti. Bu sonucun ardından seriyi 4-2 galip bitiren Suns adını konferans yarı finaline yazdırırken Lakers ise veda etti.

Suns'ta Devin Booker'ın 47 sayıyla yıldızlaştığı maçta Lakers adına 29 sayı, 9 ribaund ve 7 asist üreten LeBron James'in performansı galibiyete yetmedi.

Lakers'ın elenmesiyle LeBron James kariyerinde ilk kez play-off'lara ilk turda veda etti.