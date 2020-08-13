NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

11 Mart'ta yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve 31 Temmuz'da Orlando'da yeniden başlayan ligde normal sezon sona eriyor. Play-off eşleşmeleri ise biri dışında tamamlandı.

NBA'de sabaha karşı oynanan maçlarında ardından play-off’ta biri hariç diğer 7 eşleşme de belli oldu. Doğu Konferansı’nı lider tamamlayan Milwaukee Bucks, 8. sıradaki Orlando Magic ile karşılaştı. Batı Konferansı’nda ise lider Los Angeles Lakers’ın rakibi oynanacak son maçlar ve ardından yapılacak seri ile belli olacak. LA Lakers’ın rakibi Portland, Memphis, Phoenix ya da San Antonio’dan biri olacak.

17 Ağustos tarihinde play-off'lar başlayacak

Play-off maçları 17 Ağustos’ta, yarı finaller 31 Ağustos, finaller 15 Eylül ve NBA Finalleri de 30 Eylül’de başlayacak.

Doğu Konferansı eşleşmeleri

Milwaukee-Orlando

Toronto-Brooklyn

Boston-Philadelphia

Miami-Indiana

Batı Konferansı eşleşmeleri

L.A. Lakers-Portland

Memphis, Phoenix ya da San Antonio

L.A. Clippers-Dallas

Denver-Utah

Houston-Oklahoma City