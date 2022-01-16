NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'den Philadelphia'ya karşı kariyer rekoru

NBA'de temsilcilerimiz Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz karşı karşıya gelirlerken, Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Ömer Faruk Yurtseven'in kariyer sayı rekorunu kırdığı maçta Miami Heat'i 109-98 mağlup etti.

NBA 'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Furkan Korkmaz'ın ilk 5 başladığı Philadelphia 76ers, deplasmanda oynadığı maçı 109-98 kazanmayı başardı. Miami Heat kaybetse de Ömer Faruk Yurtseven'in performansı yine dikkat çekiciydi.

24 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven, 22 sayıyla NBA'deki kariyer rekorunu kırdı. Saha içinden 10/12 ve serbest atış çizgisinden 2/3 isabet ile oynayan Yurtseven, ribauntlarda da yine çift hanelere ulaşmayı başardı. 11 ribaunt ile oynayan millî oyuncu, çaylak sezonunda çift haneli ribaunt sayılarına ulaştığı üst üste 14. maçı oynadı.

Philadelphia'da ise maça ilk 5 başlayan Furkan Korkmaz, 25 dakika sahada kalırken 6 sayı, 2 asist ile maçı tamamladı. Konuk ekibi galibiyete taşıyan isim; 32 sayı, 12 ribaunt ile Joel Embiid oldu.