NBA'de MVP bir kez daha Jokic

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun en iyi oyuncusuna verilen MVP ödülü Nikola Jokic'in oldu.

ABD basınında yer alan habere göre NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Denver Nuggets formasını giyen Nikola Jokic, bu sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Geçtiğimiz sezon da ligin en değerlisi seçilen Jokic, üst üste ikinci kez bu ödülün sahibi oldu. Sırp pivot bu ödül için Philadelphia 76ers'tan Joel Embiid ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo ile beraber finale kalmıştı.

Bu sezon 74 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, maç başına 33.5 dakikada 27.1 sayı, 13.8 ribaund 7.9 asist 1.5 top çalma ve 0.9 blok ortalamaları tutturdu. Jokic ayrıca %58 saha içi isabeti ve %81 serbest atış isabeti ile sezonu tamamladı. Jokic bu istatistikleri sakatlıklara kurban giden takımın yıldızları Michael Porter Jr'ın sadece 9 maç oynadığı, ve Jamal Murray'nin ise hiç oynamadığı bir sezonda başardı ve takımını adeta tek başına playofflara soktu.

Jokic ayrıca bir sezonda 2000 sayı 1000 ribaund ve 500 asist barajlarını aşan tarihteki ilk oyuncu olmuştu.

Denver ise Batı'da sezonu 6. sırada tamamlasa da playoff ilk turunda Golden State Warriors'a 4-1 elenmişti.