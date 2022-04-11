NBA'de ilginç olay; 8 saniyenin bedeli 306 bin dolar

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ın Cleveland Cavaliers'a konuk olduğu karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

NBA'de normal sezonun son gününde Doğu Konferansı'nda play-offa kalmayı garantileyen Milwaukee Bucks, yine Doğu'da play-ine kalmayı garantileyen Cleveland Cavaliers'a konuk oldu.

Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo ve Khris Middleton gibi oyuncular dinlendirilirken, oyun kurucu Jrue Holiday ise ilk 5 başladı. Fakat Holiday, karşılaşma başlar başlamaz hava atışından sonra top elinde kalan Cavaliers oyun kurucusu Garland'a kasti faul yaptı ve oyunun duraklaması ile beraber kenara alındı ve bir daha parkeye çıkmadı.

Böylelikle kontratında yer alan özel bir madde sebebi ile 67 maça çıkma kotasını dolduran Holiday, 8 saniye oyunda kaldığı maç sonrasında yaklaşık 306 bin dolar bonus kazandı.