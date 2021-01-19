Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'de haftanın oyuncuları belli oldu. Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant seçilirken, Batı Konferansı'ndan ise Portland Trail Blazers'tan Damian Lillard oldu.

Takaslar, artan Koronavirüs vakaları ve ertelenen maçların ardından yoğun geçen haftada en iyi oyuncular belli oldu.

Doğu Konferansı ekiplerinden Brooklyn Nets'in oyuncusu Kevin Durant ve Batı Konferansı ekiplerinden Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard, kendi konferanslarında haftanın en iyi oyuncuları seçildi.

Kevin Durant, takımının bu haftayı 3-0 GM oranıyla kapamasında en büyük rolü oynarken %61.3 şut isabetiyle 34 sayı ve 8 asist ortalamaları yakaladı.

Damian Lillard ise takımının bu haftayı 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile kapamasında en büyük rolü oynarken 30.3 sayı 7.3 asist ve 5.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.