NBA'de gecenin sonuçları | Furkan Korkmaz'a ilk 5 yaramadı

NBA’de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center’da karşılaştığı Los Angeles Clippers’ı 110-103’lük skorla mağlup etti ve 34. galibiyetini elde etti. Philadelphia’da Furkan ilk 5’te başladığı müsabakada parkede kaldığı 23 dakikada sayı bulamazken 1 ribaund üretti. Philadelphia’da ayrıca Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Joel Embiid de 26 sayı, 9 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Ligde 17. yenilgisini alan Clippers’ta ise Kawhi Leonard 30 sayı, 9 asist ve Paul George 11 sayı, 12 ribaud ile oynayarak takımına katkıda bulundu.

Milli basketbolcu son iki maçında 34 ve 31 sayı atarak üstün bir performans sergilemişti.