NBA'de Furkan Korkmaz'ın rekor gecesi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda mücadele eden Philadelphia Sixers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-93 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 20 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 117-93 yenerek Brooklyn Nets'ten liderliği devraldı.

Sixers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, kendisi adına sezon, kariyer ve kulüp rekoru kırdı. Thunder karşısında 20 sayı bulan Korkmaz, bu sezon bir maçta en yüksek skora ulaştı. Korkmaz ayrıca takmı adına 5 top çalarak hem kariyer hem kulüp rekoru kırdı. Furkan Korkmaz'ın performansına Joel Embiid 27 sayı ile eşlik etti.

Ev sahibi takımda ise Bazley'in 17 sayı, Bradley'nin 16 sayısı yeterli olmadı.