NBA'de dev takas gerçekleşti: Westbrook - John Wall

Houston Rockets, yıldız oyuncusu Russell Westbrook’u John Wall ve birinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards‘a takas etti.

Westbrook, Houston’da geçirdiği tek sezonun ardından transfer döneminde Rokcets yönetiminden takasını istemişti. Geride bıraktığımız dönemlerde John Wall’un da Washington’da mutlu olmadığına ve Rockets‘la birlikte yeni bir başlangıç yapmak istediğine dair haberler çıkmıştı.

2017 yılında MVP seçilen Westbrook, geçtiğimiz yıl normal sezonda 27.2 sayı – 7.9 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları yakalamıştı. Ancak yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık ve Koronavirüs'e yakalanmasının ardından playofflarda beklenen performansı gösterememiş ve Rockets’ın özellikle Los Angeles Lakers‘a elendiği seride hayal kırıklığı yaratmıştı. Rockets, 5 maçlık bir serinin sonunda batı konferansı yarı finallerinde sezona nokta koymuştu.

Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle 2019-20 sezonunun tamamını kaçıran John Wall, 2010 NBA Draftında Washington Wizards tarafından 1. sırada draft edilmişti. Wall, Wizards kariyerini 19.0 sayı – 4.3 ribaund – 9.2 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Wizards, bu takasla birlikte Bradley Beal – Russell Westbrook ikilisini bir araya getirirken Rockets’ta takasını isteyen James Harden’ın yanına DeMarcus Cousins ve John Wall ikilisini getirmiş oldu.

Son 3 sezonda sayı kralı olan James Harden, çıkan haberlere göre takas döneminin başından beri Brooklyn Nets‘e takas edilmek ve Kyrie Irving ile Kevin Durant’le beraber oynamak istiyor. Ancak Rockets, şu ana kadar yıldız oyuncuyu takaslama fikrine pek sıcak bakmadı.