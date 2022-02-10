NBA'de dengeleri değiştirecek hamle; Ben Simmons-James Harden takası gerçekleşti

NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia Sixers ve Brooklyn Nets arasında dengeleri değiştirecek tarzdan dev bir takas gerçekleşti. Bu takasa göre James Harden Philadelphia'nın yolunu tutarken, "sorunlu yıldız" Ben Simmons ise Brooklyn Nets'e takaslandı.

Bu takasa göre Simmons'ın yanı sıra Seth Curry, Andre Drummond ve iki ilk tur draft seçim hakkı Brooklyn'e, Harden'ın yanı sıra da Paul Millsap de Philly'e takaslandı.

Geçen sezon Atlanta Hawks'a karşı oynanan playoff maçında bir pozisyonda şut atmadığı için tribünlerden ve takımından çok yoğun eleştiri alan Simmons, o günden beri Philadelphia ile maça çıkmıyordu. Takımdan takasını isteyen oyuncu, maaşını alamama uğruna takıma resti çekip bir daha orada forma giymeyeceğini açıklamıştı.

Geçen sezon Houston Rockets'tan ayrılıp Brooklyn'e gelen 32 yaşındaki Harden açısından ise Brooklyn'de işler istediği gibi gitmedi. Kevin Durant ve Kyrie Irving'in de bulunduğu takımda istediği performansı ortaya koyamayan Harden, Philadelphia'da Joel Embiid ile beraber olacak.

Harden bu sezon 22.5 sayı 8.0 ribaund ve 10.2 asist ortalamaları ile oynuyor.

25 yaşındaki Simmons ise geçen sezonu 14.3 sayı 7.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları ile tamamlamıştı.