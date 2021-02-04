NBA'de bu hafta pozitif vaka tespit edilmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 27 ocaktan bugüne kadar yapılan hiçbir Koronavirüs testinde pozitif vakaya rastlanmadı.

NBA'de toplam 482 basketbolcuya Koronavirüs testi yapıldı. Bu hafta uygulanan testlerin hiçbirinde pozitif çıkan oyuncu olmadı.

Bir ay önce 16, daha sonra 11 pozitif vaka tespit edilen ligde son iki haftadır alınan sonuçlar ise kamuoyunu sevindirdi.

NBA'de bir önceki hafta sadece bir pozitif vaka tespit edilmişti.

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