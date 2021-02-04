NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
04 Şubat 2021 10:21
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NBA'de bugün 10 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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LA Clippers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da ev sahibi Cleveland Cavaliers'ı 121-99 mağlup etti. Clippers'ta Paul George 36 sayı, 6 asist ve 4 ribaundla takımın en skorer ismi olurken, Kawhi Leonard 24 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve bir top çalma ile kendisini izledi. Cavs'de Collin Sexton 27 sayı, 5 asist ve bir top çalma ile en skorer oyuncu olurken, Darius Garland 23 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle, milli oyuncumuz Cedi Osman ise 9 sayı 4 ribaund ile oynadı.
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New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da konuk Phoenix Suns'ı 123-101 yıktı. Pelicans'da 28 sayı, yedi ribaund ve altı asistle oynayan Zion Williamson, takımın en skorer ismiydi. Brandon Ingram 23 sayı, dört ribaund, altı asist ve iki blok kaydederken, Lonzo Ball 18 sayı ve 6 ribaund ile oynadı. Suns'da Devin Booker 25 sayı, dört ribaund ve iki asistle oynarken, Deandre Ayton 13 sayı, 11 ribaund ve 2 asist kaydetti.
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Philadelphia 76ers, Spectrum Center'da Charlotte Hornets'ı 118-111 devirdi. Joel Embiid, Sixers'a 34 sayı, 11 ribaund, iki asist, iki top çalma ve bir blokla liderlik etti. Ben Simmons 15 sayı, 9 asist ve 6 ribaund ile oynarken, Tobias Harris 26 sayı, altı ribaund ve dört asistle oynadı. Gordon Hayward ve LaMelo Ball, 22'şer sayıyla oynayarak Hornets'ın en etkili isimleri oldular. Hayward istatistiklerine altı ribaund ve dokuz asist eklerken, Ball ise yedi ribaund, üç asist ve iki top çalma kaydetti.
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Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk Boston Celtics'i 116-111 devirdi. Jayson Tatum, 27 sayı, 9 ribaund, 10 asist ve iki top çalma ile Boston'da en skorer oyuncuydu. Jaylen Brown 21 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle, Tristan Thompson ise 17 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Kings'de De'Aaron Fox 26 sayı (yarısı son çeyrekte geldi), 11 asist ve iki top çalma ile oynarken, Harrison Barnes 24 sayı, 5 ribaund ve 6 asist kaydetti. Tyler Haliburton ise 21 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile benchten gelen en etkili oyuncu oldu.
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San Antonio Spurs, konuk Minnesota Timberwolves'u AT&T Center'da 111-108 mağlup etti. Spurs'de DeMar DeRozan 30 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle takımın en skoreri olurken, Jakob Poeltl 19 sayı, sekiz ribaund ve dört blok ile, Dejounte Murray ise 15 sayı, 11 ribaund, 6 asist ve iki top çalma ile oynadı. Malik Beasley, 29 sayı ile Timberwolves'un en etkili ismi olurken, D'Angelo Russell 20 sayı, 5 asist ve üç blok ile maçı tamamladı.
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Oklahoma City Thunder konuk ekip Houston Rockets'ı Chesapeake Energy Arena'da 104-87 yendi. Thunder'da Kenrich Williams, 19 sayı, altı ribaund ve iki asistle ekibin en skorer ismiydi. Darius Bazley ise 18 sayı, 12 ribaund, iki asist ve iki blok ile oynadı. Rockets'ta Eric Gordon 22 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile takımının en skoreriydi. Victor Oladipo ise 19 sayı, üç ribaund, üç asist ve iki top çalma ile maçı tamamladı.
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Washington Wizards, American Airlines Arena'da ev sahibi Miami Heat'i 103-100 devirdi. Bradley Beal, Wizards'a 32 sayı, sekiz ribaund, dört asist, 1 top çalma ve 1 blok ile liderlik ederken, Deni Avdija 13 sayı ve 4 ribaund kaydetti. Tyler Herro, 20 sayıyla Heat'teki en skorer isim oldu. Bam Adebayo 17 sayı, 11 ribaund, 6 asist, iki top çalma ve bir blok kaydederken, Jimmy Butler 19 sayı, 9 asist, 8 ribaund ve bir top çalma ile maçı tamamladı.
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New York Knicks, United Center'da Chicago Bulls'u 107-103 yendi. Julius Randle, Knicks'e 27 sayı, altı ribaund, altı asist ve iki top çalma ile liderlik etti. Elfrid Payton 20 sayı, sekiz ribaund, dört asist ve bir blok ile oynadı. Zach LaVine, 24 sayı, yedi asist ve beş ribaund ile Bulls'un en skorer oyuncusuydu. Thaddeus Young ise 19 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 5 top çalma ve bir blok kaydetti.
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Dallas Mavericks, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'ı 122-116 yıktı. Dallas'ta Luka Doncic 27 sayı, 14 asist, sekiz ribaund, iki top çalma ve bir blokla oynayarak dün geceki galibiyette etkileyici bir performans sergilerken, Kristaps Porzingis 34 dakikada 24 sayı, 11 ribaund, iki asist ve bir top çalma ile katkıda bulundu. Tim Hardaway Jr., benchten 22 sayı kaydetti. Hawks'ta John Collins sezonda en iyi maçlarından birini oynayarak, 35 sayı ve 12 ribaund kaydetti ve Clint Capela da 10 sayı ve 14 ribaund ile double-double yaptı. Trae Young (9 asist, 4 ribaund) ve Kevin Huerter (10 asist) ise 21'er sayı eklediler.
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da Indiana Pacers'ı 130-110 mağlup etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 21 sayı, 14 ribaund ve 10 asist ile triple-double yaparken, Bryn Forbes 20 sayıyla, Bobby Portis ise 18 sayı, 9 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve bir blokla oynadı. Domantas Sabonis 33 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle Pacers'a liderlik etti. Justin Holiday 15 sayı, sekiz ribaund, bir asist, iki top çalma ve bir blok kaydetti.