NBA Başkanı Adam Silver: Takımlar Koronavirüs aşısı için öncelikli

NBA’de 2020-2021 sezonu geçen hafta başladı. NBA'de de Koronavirüs'ten dolayı sıkı tedbirler alındı. Washington Wizards - Chicago Bulls maçında tribünlere seyirci alınmazken, yedek oyuncular ve teknik heyet maske takıp, fiziksel mesafeye göre oturma düzeni oluşturdu. 20 bin kişi kapasiteli Capital One Arena'da koltuklar boş kaldı.

Her karşılaşmada milyonlarca dolarlık gelir kaybı

ABD genelinde Koronavirüs nedeniyle seyirci kabul edilmeyen oyunlarda kulüpler maddi kayıp yaşamaya devam ediyor. Başta bilet gelirleri olmak üzere, kulüp mağazalarından elde edilen satışlar düştü. Stadyum ve çevresinde yer alan iş yerleri ise kapandı.

Seyirci kabul edilmeyen karşılaşmalarda yedek kulübesindeki oyuncu ve teknik ekip maske takıp fiziksel mesafe kurallarına uymaya özen gösteriyor.

Basketbolcular , teknik heyet ve hakemler aşı için öncelikli

NBA yetkililerinden Adam Silver yaptığı açıklamada, "Taraftarları arenalara geri getirmek büyük bir öncelik, ancak bu konuda gerçekçi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Silver, “Takımlarımızdan altısı sezona en azından sınırlı sayıda destekçisiyle başladı ve bana göre, orada hayranlarla normal sezon maçları yaptığımızda çok şey öğreneceğiz. Taraftarların arenalara nasıl girip çıkacağı, taraftarların fiziksel uzaklıkları ve maske takmaları açısından protokollerimizin, yeni yerleştirilen protokollerimizin, taraftarların içerideyken yiyip içebilecekleri konusunda pek çok sorun var" ifadelerini kullandı.

Silver, NBA oyuncuları, teknik heyet ve hakemlerin aşı için öncelikli olduğunu belirtti ve ABD genelinde halkın çoğunluğu aşı olunca seyircilere kapılarını açmak istediklerini vurguladı.

24 takım seyircisiz oynuyor

NBA’in 30 takımından 24'ü boş tribünlerde oynarken 6 takım ise sınırlı sayıda seyirci kabul ediyor.