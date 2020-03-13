NBA Başkanı Adam Silver’dan taraftarlara Koronavirüs mektubu

Bildiğiniz gibi Koronavirüs salgını sebebiyle sezonu askıya aldık. Bu kararı taraftarlarımızın, oyuncularımızın ve lig ile bağlantısı olan herkesin güvenliği adına aldık. Bu uygulama en az 30 gün sürecek. Niyetimiz, güvenli bir ortam oluştuktan sonra sezona devam etmek.

Bu süre içerisinde bulaşıcı hastalık ve toplum sağlığı uzmanlarının yanı sıra devlet görevlileriyle de işbirliği içerisinde bulunarak maçlara devam edebilmemiz için en güvenli yolların neler olduğunu araştırmaya devam edeceğiz. Bu çözüm yollarını ararken yaşanan gelişmelerden de siz taraftarlarımızı mutlaka haberdar edeceğiz. Ertelenen maçlar için alınan biletlerin karşılığı maçlar tekrar oynanmaya başlandığı zaman verilecektir. Eğer maçlar oynanmazsa ya da seyircisiz oynanırsa takımlar, taraftarlarımızın zararını giderebilmek için geri iade ya da bileti ilerideki maçlara aktarma gibi uygulamalarda bulunacaktır.

Bu dönemde güncel ve son haberleri NBA.com'dan takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Sitemizde Koronavirüs'e karşı kendinizi ve ailenizi nasıl güvende tutacağınıza dair bilgiler de yer almaktadır.

Karmaşık ve sürekli değişen bir durumun içerisinde yer alıyoruz ve toplum olarak güvende kalabilmek için birbirimize karşı sorumluluklarımız var. NBA olarak bu sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu esnada taraftarlarımızın gösterdiği anlayış için minnettarız.”