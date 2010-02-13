NBA Allstar gecesinde bir Türk!

T24 - ABD'de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz, Dallas'ta yarın (14 Şubat 2010) yapılacak NBA All-Star maçı öncesi düzenlenen NBA All-Star ünlüler maçında, Doğu Takımı formasıyla mücadele etti.



Texas eyaletinin Dallas şehrinde organize edilen bu yılki NBA All-Star Haftası etkinliklerinin ilk gününde yapılan All-Star Takımı'na bu ülkenin spor, sinema, müzik ve şov dünyasının tanınımış simaları katıldı.



NBA'de forma giyen üç Türk basketbolcunun yer almadığı All-Star'da, ABD'de yaptığı şov programıyla da adından söz ettiren Türk doktor Mehmet Öz ünlüler takımında sahaya çıktı.



NBA'in eski ünlü basketbolcularından Alanzo Mourning'in antrenörlüğünü yaptığı Doğu Karması'nda yer alan Öz'ün takımında Avatar filminin yıldızı Joel Moore, komedyen Chris Tucker, Amerikan futbolunun en önemli isimlerinden Terrell Owens, eski basketbolculardan Rick Fox ve Angel McCoughtry yer aldı.



Batı Karması'nda ise bir başka eski yıldız oyuncu Magic Johnson antrenör olarak bulunurken, eski NBA oyuncuları Chris Mullin, Robert Horry, Dallas Mavericks takımının sahibi Mark Cuban, golf oyuncusu Anthony Kim ve aktör Michael Rapaport gibi isimler sahaya çıktı.



Basketbol şovunun dünyaca tanınmış takımı Harlem Globetrotters'ın oyuncuları da her iki takıma ikişer kişiyle destek verdi.



Sekizer dakikadan 4 periyot olarak oynanan mücadele 41-37 Batı Karması'nın üstünlüğü ile sonuçlanırken, Mehmet Öz hırslı ve atak bir mücadele ortaya koydu.



Karşılaşmadan sonra Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Öz, basketbolun insanı geliştiren bir spor olduğunu söyledi.



Bir Türk olarak Dallas'ta düzenlenen All-Star Haftası etkinliklerine davet edilmekten gurur duyduğunu belirten Öz, Türklerin yapı olarak da basketbola uygun olduğunu kaydetti.



NBA'de oynayan Türk basketbolculuları da yakından takip ettiğini vugulayan Öz, vakit buldukça milli basketbolcular Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova'nın karşılaşmalarını izlediğini ifade etti.



Öz, ''İnsanlar yaşlandıkça sporu bırakıyorlar. Ben de 50 yaşına geldim ve spor yapmak giderek zor oluyor. Eğer bu sporları çocuklarımızla oynarsak hem biz spordan kopmamış oluruz hem de çocuklarımızı eğlendirmiş oluruz'' diye konuştu.