NBA All-Star üçlük yarışmasının kazananı Stephen Curry

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün geceki NBA All-Star Üç Sayı Yarışmasını, final turunda 28 puan bulup Mike Conley ve Jayson Tatum'ı geride bırakarak kazandı.
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün geceki NBA All-Star Üç Sayı Yarışmasını, final turunda 28 puan bulup Mike Conley ve Jayson Tatum'ı geride bırakarak kazandı
Curry, açılış turunda 31 olmak üzere toplamda 59 üçlük isabeti buldu.
7. kez bu yarışmaya katılan 32 yaşındaki yıldız, son olarak 2015 yılında bu ödülün sahibi olmuştu.
Steph bu sezon %41.1 isabetle 169 üçlük isabetine sahip. Kariyerinde 2.664 üçlük isabetine sahip olan Curry, tüm zamanların lideri olan Ray Allen'ın (2,973) izini sürüyor.
Birinci tur (İsabet)
Stephen Curry 31
Jaylen Brown 17
Jayson Tatum 25
Zach Lavine 22
Donovan Mitchell 22
Mike Conley 28
Final Turu
Stephen Curry 28
Jayson Tatum 17
Mike Conley 27