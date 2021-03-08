NBA All-Star üçlük yarışmasının kazananı Stephen Curry

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün geceki NBA All-Star Üç Sayı Yarışmasını, final turunda 28 puan bulup Mike Conley ve Jayson Tatum'ı geride bırakarak kazandı.

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün geceki NBA All-Star Üç Sayı Yarışmasını, final turunda 28 puan bulup Mike Conley ve Jayson Tatum'ı geride bırakarak kazandı

Curry, açılış turunda 31 olmak üzere toplamda 59 üçlük isabeti buldu.

7. kez bu yarışmaya katılan 32 yaşındaki yıldız, son olarak 2015 yılında bu ödülün sahibi olmuştu.

Steph bu sezon %41.1 isabetle 169 üçlük isabetine sahip. Kariyerinde 2.664 üçlük isabetine sahip olan Curry, tüm zamanların lideri olan Ray Allen'ın (2,973) izini sürüyor.

Birinci tur (İsabet)

Stephen Curry 31

Jaylen Brown 17

Jayson Tatum 25

Zach Lavine 22

Donovan Mitchell 22

Mike Conley 28

Final Turu

Stephen Curry 28

Jayson Tatum 17

Mike Conley 27