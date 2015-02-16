NBA All Star maçını Doğu’yu 163-158 yenen Batı karması kazandı

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) 64'üncü All-Star maçını, ev sahibi Doğu karmasını 163-158 yenen Batı karması kazandı.

New York’ta düzenlenen All-Star Hafta Sonu etkinliklerinin son gününde, New York Knicks’e ev sahipliği yapan Madison Square Garden’da oynanan maçta Doğu ve Batı konferanslarının yıldız oyuncuları bir araya geldi.

Halk oylamasıyla ilk 5’leri belirlenen maça ev sahibi Doğu karması John Wall (Washington Wizards), Kyle Lowry (Toronto Raptors), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Carmelo Anthony (New York Knicks) ve Pau Gasol (Chicago Bulls) ile çıktı. Batı karması ise Stephen Curry, Klay Thompson (Golden State Warriors), LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) James Harden (Houston Rockets) ve Marc Gasol (Memphis Grizzlies) 5’i ile maça başladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini, sahada daha organize bir görüntü veren Batı, James Harden ve Russell Westbrook ikilisinin skorer oyunuyla 47-36 önde kapattı. Bu çeyrekte Doğu adına ayakta kalan tek isim 15 sayı üreten LeBron James oldu.

İkinci çeyreğin ilk dakikalarında farkın 18 sayıya kadar çıkmasının ardından toparlanan Doğu karması, James’e Jimmy Butler (Chicago Bulls), Pau Gasol ve John Wall’ın eşlik etmesiyle skoru eritti. Russell Westbrook’un 27 sayıyla en skorer oyuncu olduğu ilk yarı, Batı’nın 83-82 üstünlüğüyle sona erdi.

R&B yıldızı Ariana Grande’nin devre arasında verdiği konserin ardından başlayan üçüncü çeyrekte, iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken, çeyrek 122-122’lik eşitlikle sona erdi.

Son çeyrekte Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) ve Chris Paul’un (Los Angeles Clippers) skorer oyunlarıyla birlikte yıldızlarını daha verimli kullanan Batı, maçı 163-158 kazandı.

Toplam 321 sayı üreten oyuncular, Doğu’nun 163-155 kazandığı (318 sayı) 2014’teki All-Star maçının sayı rekorunu kırdı.

Batı karmasında maçı 41 sayı ve 5 ribauntla tamamlayan Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook, en değerli oyuncu (MVP) seçildi. Westbrook, Wilt Chamberlain’in 1967’de kırdığı 42 sayılık rekoruna çok yaklaştı.

Batı’da James Harden ise, 29 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistlik performasıyla galibiyette önemli rol oynadı.

LeBron James’in 30 sayı, 5 ribaunt ve 7 asistle sürüklediği Doğu karmasında, Kyle Korver 21, John Wall 19 sayıyla maçı tamamladı.

Grammy ödüllü şarkıcı Christina Aguilera’nın maçtan önce sahne aldığı gösteriyi, ABD eski başkanlarından Bill Clinton ile Rihanna, Chris Tucker, Beyonce, Jay Z, Ethan Hawke, Ben Stiller, Sean Combs ve Nicki Minaj gibi birçok ünlü tribünden takip etti.

Gösteri süresince, eski NBA yıldızlarından Julius Erwing, Oscar Robertson, Bill Russell, Earvin "Magic" Johnson ve Kareem Abdul-Jabbar ile New York Knicks efsanelerinden Bernard King, Earl Monroe, Phil Jackson, Bill Bradley, Walt Frazier ve Willis Reed, sahaya davet edilerek onurlandırıldı.

Maçtan önce Brooklyn’deki Barclays Center’da düzenlenen NBA Gelişim Ligi (D-League) All-Star karşılaşmasını ise "Prospects" ismiyle mücadele eden Batı Konferansı’nı 129-94 mağlup eden Doğu Konferansı kazandı.

"Futures" ismiyle mücadele eden Doğu Konferansı’nda, maçı 28 sayı, 4 ribaunt ve 4 top çalma ile tamamlayan Fort Wayne Mad Ants oyuncusu Andre Emmett MVP seçildi.