NBA All Star'da smaç ve üçlük yarışması nefesleri kesti

Bu yıl New York'un ev sahipliği yaptığı NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ikinci gününde, üç sayı, smaç ve yetenek yarışmaları düzenlendi. Brooklyn Nets'in maçlarını oynadığı Barclays Center'da düzenlenen organizasyonda, merakla beklenen smaç yarışmasını, Minnesota Timberwolves oyuncusu Zach LaVine kazandı.

Bu yıl getirilen format değişikliğiyle yarışmacıların zaman sınırlaması olmaksızın kendi istedikleri tarzda smaçlar bastığı yarışmada, Brooklyn Nets'ten Mason Plumlee, Milwaukee Bucks oyuncusu Giannis Antetokounmpo, Orlando Magic'ten Victor Oladipo ve Minnesota Timberwolves'tan Zach LaVine hünerlerini sergiledi.

İlk turun ardından LaVine ve Oladipo finale kalırken, LaVine topu havada bacaklarının arasından geçirdikten sonra bastığı smaçlarla izleyenleri coşturdu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, LaVine, finalde sergilediği iki smacıyla toplam 94 puan alarak yarışmayı kazandı. Oladipo ise 72 puanda kaldı.

Üç sayı yarışması

Sekiz oyuncunun mücadele ettiği üç sayı yarışmasını, Golden State Warriors'tan Stephen Curry kazandı.

Yarışmada Curry ile birlite James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), Kyle Korver (Atlanta Hawks), Marco Belinelli (San Antonio Spurs), Wesley Matthews (Portland Trail Blazers) ve J.J. Redick (Los Angeles Clippers) mücadele etti.

İlk turda Thompson 24, Curry ve Irving ise 23'er puan alarak finale yükseldi. Finali Curry 27 puan alarak kazanırken, Irving 17, Thompson 14 puan aldı.

Curry'nin yarışmada giydiği ayakkabının üzerinde, Kuzey Carolina'da salı günü öldürülen 3 Müslüman gençten biri olan Deah Shaddy Barakat'ın ismi yazılıydı.

Üç sayı yarışmasını kazandıktan sonra açıklamalarda bulunan Curry, öldürülen gençlerin ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Kendisinin de Kuzey Carolina'da büyüdüğünü belirten Curry, öldürülen gençlerden Deah'nın da basketbol maçlarında kendisi gibi 30 numaralı formayı giydiğini ve onunla ilgili güzel şeyler duyduğunu ifade etti.

Curry, "Yalnız değiller. Umarım bu onlara bir miktar huzur ve rahatlık verir" diye konuştu.

Yetenek yarışması

All-Star etkinliklerinde oyun kurucuların hünerlerini sergilediği yetenek yarışmasında, Patrick Beverley (Houston Rockets), Trey Burke (Utah Jazz), Brandon Knight (Milwaukee Bucks), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Elfrid Payton (Orlando Magic), Dennis Schröder (Atlanta Hawks) ve Isaiah Thomas (Phoenix Suns) sahne aldı.

Beverley, finalde karşılaştığı Knight'ı geçerek bu yılın şampiyonu oldu.

Şutör yıldızlar mücadelesinde ise, Miami Heat'ten Chris Bosh, NBA'in efsane oyuncularından Dominique Wilkins ve WNBA yıldızlarından Swin Cash'in oluşturduğu takım zafere ulaştı.

Gösteriyi Rihanna, Paul McCartney, Chris Tucker, Nicki Minaj, Ludacris, Julianne Moore gibi ünlüler tribünden izledi.

NBA All-Star etkinlikleri, daha önce halk oylamasıyla ilk 5'leri belirlenen 64. NBA All-Star maçıyla sona erecek. Doğu ve Batı karmalarının karşılaşacağı maç, TSİ 03.30'da Madison Square Garden'da oynanacak.