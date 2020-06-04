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Spor

NBA, 31 Temmuz'da geri dönüyor!

Ligin 22 takımlı formatla devam edeceği belirtildi

04 Haziran 2020 21:02

T24 Dış Haberler

NBA, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrasında 31 Temmuz'da 22 takımlı formatla geri dönüyor.

NBA yönetimi, 30 takım arasında yapılan oylamada 29 kabul oyuyla sezonun 31 Temmuz'da geri döneceğini bildirdi. Lige geri dönülmemesi konusunda olumsuz oy kullanan tek takım Portland Trail Blazers oldu.

22 takımlık plana göre, 13 Batı Konferansı, 9 da Doğu Konferansı takımı parkeye inecek. Sezona devam edecek takımlar iki konferansın mevcut sıralamasında ilk 8 sırada bulunanlar ve Play-off'tan 6 galibiyet uzakta yer alanlanlar olacak.

Plana göre 8 normal sezon maçı oynandıktan sonra Play-off'lar başlayacak.

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